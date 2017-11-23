Шуневич принес Лукашенко клюшки, сделанные зэками, – тот дал ценные указания

Глава Беларуси и министр МВД обсудили довольно неожиданное для их статуса дело.

Игорь Шуневич показал Александру Лукашенко хоккейные клюшки отечественного производства – их изготовили на базе уголовно-исполнительной системы МВД.

– Одна из клюшек деревянная с локализацией 100%, вторая – пластиковая с локализацией порядка 50%. Первые комплекты мы изготовили, они экспериментальные. Заканчивается их апробирование в практической игре. Как только получим заключение специалистов и исправим какие-то недоработки, направим их в серию, – заявил глава МВД, который является председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск».

По его словам, стоимость деревянной клюшки составит около Br36. Много это или мало?

Неизвестны технические параметры изготовленного инвентаря. В онлайн-каталогах можно найти хоккейные клюшки Tempish Thorn стоимостью от 29,99 рублей. Но продукция других производителей заметно дороже.

Александр Лукашенко дал поручения «немного» усовершенствовать отечественные клюшки. В частности, по мнению главы государства, необходимо уменьшить ширину пера клюшки из дерева.

Напомним, почти три месяца назад Шуневич представил созданную зэками хоккейную форму для детей. Согласно его сегодняшнему заявлению, она уже поступила в серийное производство после испытательной носки и небольших доработок.