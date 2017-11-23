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Общество
23.11.2017
Петр Гайдук
«Давайте честно скажем, что у нас «черная пятница» – это не то»

24 ноября в интернет-магазинах и минских торговых центрах ожидается «Черная пятница». Эксперты сравнили, как ежегодная акция выглядит у нас и в других странах.

«Черные пятница» – первая пятница после Дня Благодарения в США. Акция давно прижилась в других странах мира, и несколько лет назад ее активно начали продвигать и в Беларуси.

Кадр из серии «Южного парка», посвященной этому дню в США

В этом году 24 ноября ожидается, что распродажи будут в интернет-магазинах и минских торговых центрах. Sputnik приводит несколько примеров анонсированных скидок.

Arena City — до 50%

«Мир книг» — до 50%

Dana Mall — до 90%

ТЦ «Столица» — до 70%

ГУМ — до 22%

ТД «На Немиге» — до 22%.

Впрочем, опыт предыдущих лет заставляет многих к названию акции «черная пятница» иронично добавлять «по-белорусски».

Дело в том, что значительные скидки многие торговые объекты предоставляли лишь на узкий перечень товаров, а некоторые магазины и вовсе были заподозрены в манипуляции ценами: якобы те, несмотря на приписку sale, на самом деле никак не изменялись.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в эксперсс-комментарии «Салідарнасці» отметил, что в «черную пятницу» большого количества скидок «в любом случае у нас не будет».

По его словам, причина этого кроется в серьезных отличиях отечественных продаж от торговли в западных и других странах. Там более гибкие законодательные условия, как для производителей, так и для торговых предприятий, позволяющие им иметь большую результативность.

– А также низкие издержки по ряду вопросов. К примеру, кредитные ресурсы могут составлять всего около 0-2% годовых. Для сравнения, у нас – 15-20%. Намного лучше там отстроена и логистика. Все вместе это и приводит к тому, что при повышенном спросе выгодно сбросить цену. У нас же спрос весьма ограничен из-за низких доходов населения, – поясняет Виктор Маргелов.  

Некоторые торговые объекты Беларуси заявили на пятницу впечатляющие скидки до 70-90%. Однако эксперт эти анонсы всерьез не воспринимает:

– Я вас умоляю. Давайте честно скажем, что это не так, что «черная пятница» у нас – это не то.

Вместе с тем главный редактор портала «Туризм и отдых» Лилия Кобзик считает, что акцию «черная пятница» в Беларуси стоит развивать. Она обращает внимание, что кампания уже популярна среди белорусов, скупающих одежду и технику на китайских интернет-площадках.

– В Китае этот механизм используется, в том числе, в сфере туризма для распродажи путевок по стране. У нас в массовом порядке это не практикуется. Так почему бы не взять «черную пятницу» на вооружение для продажи туров по Беларуси? Не обязательно ведь, чтобы все было по дико низкой цене. Важно, сколько товаров и услуг вовлечено, насколько сильна PR-кампания. Это позволит привлечь внимание покупателей, – считает эксперт.

 
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