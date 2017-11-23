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Общество
23.11.2017
В Беларуси разработали новые тарифы на вывоз мусора

Сначала их опробуют на Минске.

После «обкатки» в столице будет введен и в других городах, сообщает FINANCE.TUT.BY.

— В ближайшее время в столице планируем ввести дифференцированный тариф. Это значит, что вскоре будет введено два тарифа для вывоза и переработки и захоронения ТБО: один, меньший, для тех, у кого нет мусоропровода, и на порядок выше — у тех, кто живет в домах с мусоропроводом, — рассказал начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков на круглом столе редакции газеты «7 дней». — Тариф уже разработан, утвержден и проходит согласование. Кроме того, городу предстоит обеспечить необходимое количество контейнерных площадок согласно нормам, соответствующим количеству проживающих жителей. Здесь городские службы еще сделали не все, но данные работы планируется завершить в 2018 году.

 
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