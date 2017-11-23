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Общество
23.11.2017
Лукашенко поблагодарил «Шуневича и его ребят» за операцию в Могилеве: «Молодцы»

В четверг глава государства принял с докладом министра внутренних дел.

- Я и вас, и ребят из Могилевской области очень благодарю за профессионализм, который проявили при задержании особо опасного преступника, захватившего одно из отделений банка и пытавшегося взять в заложники людей. Особенно того парня, который выразил желание, образно говоря, нейтрализовать его, сев за руль автомобиля, и тех ребят, которые задержали, - сказал Александр Лукашенко, отметив, что «это была одна из лучших операций белорусской милиции», сообщает БЕЛТА. – Я был посвящен в эти события с первых минут. Правильно, что ребята действовали жестко.

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Он обратил внимание, что подобные преступления равносильны террористическим актам, поскольку в таких случаях невинным людям грозит опасность:

- Поэтому реакция должна быть жесточайшей. Почти так действовали сотрудники ОМОНа, милиции. Молодцы! Никто не делил: это наше, это ваше, - а принялись реализовывать задачу, которую мы должны были реализовать. И они сделали это, можно сказать, блестяще.

Выделившихся наградят.

Как пояснил Игорь Шуневич, положительную роль при обезвреживании преступника сыграл проведенный совсем недавно эксперимент:

- У нас есть спецподразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз». Мы решили, что в каждой области на базе ОМОНа создадим микроподразделение, которое будут тренировать бойцы «Алмаза», чтобы совершать действия, подобные этим, до прибытия основных сил. В данном случае ОМОН сыграл роль подразделения по борьбе с терроризмом и выполнил эту задачу.

 
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