«Горячие головы поговаривают, что может быть массовое задержание богатых россиян во время каникул в Европе»

По данным на утро четверга, французский суд отпустил Сулеймана Керимова из-под стражи под залог 5 миллионов евро. При этом у сенатора и олигарха изъяли российский паспорт, ему запрещено покидать пределы Лазурного берега.

Авторы Telegram-канала «Политджойстик» анализируют, почему все так переполошились вокруг ситуации с Керимовым. Итак, что они пишут.

1.Подозревают, что это тренировка нового сценария давления на российскую элиту, который запланирован к старту на начало следующего года. Некоторые горячие головы поговаривают даже о том, что может быть массовое задержание богатых россиян во время новогодних каникул в Европе. Но, ближе к делу.

Керимов мог быть выбран по нескольким причинам.

Первая, он часто появляется в одном и том же месте, у него есть недвижимые активы в Европе, и видно было за что зацепиться вне санкционных ограничений. И это касается уклонения от налогов – одного из самых тяжких обвинений в ЕС и США.

Второе, он имеет статус сенатора РФ, но для правоохранителей ЕС и США он не является дипломатом. МИД Франции так прокомментировал эту коллизию: «В данном случае судья определит, соответствуют ли обвинения, выдвинутые против него, его официальному статусу и, следовательно, будет ли он защищен дипломатическим иммунитетом».

Если суд определит, что за какие-то виды преступлений можно задерживать лицо с российским дипломатическим паспортом, то ценность такого иммунитета будет поставлена под вопрос.

Третье, Керимов хорошо известен американцам, еще в 2007 году он вложил миллиарды долларов в Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие финансовые институты. Хотя ни Керимов, ни западные банки не раскрыли точный размер его инвестиций, он достаточно значимый.

Журнал «Forbes»,например, называл бизнесмена крупнейшим частным инвестором Morgan Stanley. Есть что арестовывать в штатах.

2.Политические намеки и важные обстоятельства.

Во-первых, это сравнимо с арестами Павла Бородина (в январе 2001 года он был арестован в Нью-Йорке по ордеру на арест, выписанному в Швейцарии, где он подозревался в отмывании денег) и Евгения Адамова (в 2005 году был арестован в Швейцарии на основании обвинений в мошенничестве по запросу США, его обвиняли в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных Минэнерго США в качестве помощи для улучшения безопасности на ядерных объектах).

То есть, почти 12 лет не было арестов высокопоставленных россиян.

Во-вторых, оно было произведено за день до того, как Путин полтора часа говорил с Трампом. Непонятно, есть ли какая-то связь или нет, но факт на лицо.

В третьих, внесение в санкционные списки деловой элиты России в Штатах может идти параллельно с уголовным преследованием в ЕС с замораживанием активов на территории ЕС и США на время следствия.

И тут есть важное обстоятельство: разъяснения Госдепа на его сайте от 31 октября относительно Закона CAATSA гласят, что «в соответствии с разделами 212 и 232 Закона государственный секретарь в консультации с секретарем Казначейства будет координировать свои действия с союзниками Соединенных Штатов в наложении этих санкций». Значит, власти США и ЕС уже ведут консультации и каждый, кто попадет в списки в Штатах в следующем году, может оказаться еще и под прессом в ЕС и наоборот.

Если Керимова упомянут в США в феврале, то это только подтвердит такую версию. А это гораздо более опасная конструкция давления на элиту, так как появляется элемент личных угроз, и просто наймом лоббистов в Вашингтоне не обойдешься.