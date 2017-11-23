Потеряет ли Беларусь статус миротворца?

О последствиях последних скандалов, связанных с Украиной, философ и политолог Владимир Мацкевич.

— Насколько нужен Беларуси статус страны-миротворца?

— Статуса такого у нее нет, но претензии есть. Статуса такого нет, поскольку роль и участие высших должностных лиц в миротворческом процессе в Донбассе минимальна. Более того, из-за учений «Запад – 2017» и ряда других действий Беларуси в международной политике, например, голосование по Крыму в ООН и прочих, такой статус проблематичен.

— Кому выгодны события последнего времени, как то задержание украинских граждан в Беларуси (Гриб, Шаройко)?

— Отчасти эти события выглядят случайностью, отчасти являются следствием непродуманных шагов, причем с обеих сторон – Беларуси и Украины. Шагов, иногда сделанных даже не официальными лицами. Что касается ситуации с Шаройко, то здесь нужно попытаться понять ее по аналогии, когда в период подготовки ко Второй мировой войне и во время этой войны спецслужбы основных воюющих стран действовали на территориях нейтральных государств и государств, в которых эти страны были крайне заинтересованы. Известно, например, что Австрия накануне аншлюса была буквально нашпигована немецкими спецслужбами и агентами.

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