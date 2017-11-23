Форум регионального развития: решать проблемы, а не забалтывать их

Недавно «Свободные новости» поговорили с сопредседателями «Говори правду» Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич о форумах регионального развития, которые пройдут 25 и 26 ноября в Витебске и Гомеле.

Но оба они – минчане, и о том, как люди живут в Витебской и Гомельской областях, они узнают либо из официальных источников и СМИ, либо, что называется, из первых уст, то есть от самих жителей этих областей. Более того, организовать форум, находясь в Минске и не зная специфики региона, невозможно.

Поэтому на этот раз собеседниками СН стали главные менеджеры обоих мероприятий – региональные координаторы: Лидия Сагидулина (Витебская область) и Олег Шабетник (Гомельская область).

- Кто автор идеи проведения форумов?

Сагидулина: Автор коллективный. После того как в прошлом году мы провели форум в Минске, многие члены команды стали говорить, что этого мало. «И вообще хватит нас в Минск возить, давайте к нам. Тут проблем больше, чем в столице, и решать их сложнее». Центр ответил: «Мы и сами о форумах в регионе думаем. А организацию дела потянете?»

- Целый год не могли понять, потянете или нет? Почему только сейчас проводите форумы?

Шабетник: Просто в прошлом году у нас не было уверенности, что форум будет не только для своих. По правде говоря, многим из нас жутко надоело бывать на мероприятиях, где все друг друга знают. Для обсуждения какой-то темы со знакомыми не нужно проводить форумы. Например, мы с Лидой прекрасно можем поговорить по телефону или вайберу.

- Вы хотите провести форум, куда своим «вход запрещен»?

Сагидулина: Не совсем так: я сочту свою работу выполненной на «отлично», если 25 ноября добьюсь соотношения на дискуссии «старых знакомых» и «новых людей» как 50 на 50 процентов.

- И кто эти «новые люди»: просто интересующиеся или какие-то эксперты, специалисты?

Шабетник: И первые, и вторые, но есть еще и третьи. Когда мы говорим, что форум не только для «своих», это значит: нам нужна обратная связь от тех, кто отвечает за решение проблем в регионе.

Сагидулина: Олег, уже скажи прямо: на форумах нам нужны чиновники из исполкомов. Потому что, в противном случае, форумы все равно будут для «своих». Без диалога между властью и гражданами любое собрание выглядит междусобойчиком, не важно: новые или старые знакомые там встречаются. Мы (наша областная организация) были на заседании Координационного совета политических партий и общественных организаций и, воспользовавшись случаем, пригласили работников облисполкома на форум в Витебске. Он пройдет в ДК железнодорожников, Некрасова, 2а, начало в 11 часов.

- Придут чиновники?

Сагидулина: Надеюсь, да. После парламентских выборов 2016 года власть стала более открытой.

Шабетник: И тематика форума как раз такая, что чиновникам нужно там быть. Реальные проблемы области и поиск путей их решения. Никакой политики! Все это произойдет в актовом зале гомельской гостиницы «Надзея», ул. Головацкого, 19.

- В таком случае - уточним тематику…

Шабетник: Три основных блока: где взять работу в Гомельской (Витебской) области; как сделать нашу жизнь удобней (тут разговор пойдет о ЖКХ, здравоохранении, безбарьерной среде среде для людей с ограниченными возможностями, общественном транспорте и пр.)...

Сагидулина: Извини, Олег, что перебиваю, но «Говори правду» есть чем гордиться в этом деле. Мы провели более 70 успешных местных кампаний, в результате появились зеленые зоны отдыха, заасфальтированные дороги, новые маршруты общественного транспорта и остановки, улучшилась работа ЖКХ, сферы бытового обслуживания, поликлиник...

Шабетник: Наконец, третий блок вопросов: на форуме хотим обсудить пути сотрудничества власти и общества. Ну, как можно строить планы относительно развития области, если чиновники и граждане говорят на разных языках, не слышат друг друга?

Сагидулина: Я не вижу ни одной серьезной причины, по которой сотрудники исполкома могли бы отказаться от нашего приглашения.

- Найти причины при желании можно… Согласитесь, приходить на мероприятие, где критика при любом раскладе обеспечапна, не очень-то и хочется?

Шабетник: Со своей стороны, твердо обещаем деловой разговор, а не базар.

Сагидулина: Не думаю, что чиновнику облисполкома нечего ответить даже на несправедливую критику. У него, между прочим, на руках факты, которые не станет опровергать ни один здравомыслящий человек. Только правду говорить надо…

- Что еще хотели бы сказать нашим читателям?

Шабетник: Кто заинтересовался нашими форумами, звоните: +375 29 8534017 или пишите на e-mail: forum@zapraudu.info. Витебск – 25 ноября, Гомель – 26 ноября. Или регистрируйтесь на старицах, которые мы специально создали.

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