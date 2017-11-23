Подробности убийства школьницы под Вызынкой: парень задушил, а потом издевался над телом

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 14-летней жительницы деревни Вязынка Молодечненского района, которую нашли убитой и изнасилованной.

Как сообщает СК, с 29 июля школьница разыскивалась как без вести пропавшая. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 1 августа в лесном массиве недалеко от места жительства. Вскоре был задержан подозреваемый.

24-летний минчанин, находясь в одной компании с 14-летней, согласился провести ее домой. По пути, в лесном массиве вблизи садового товарищества «Ударник», между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил девочку. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно экспертизе, обвиняемый отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

24-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство), ч. 1 ст. 347 (надругательство над трупом) Уголовного кодекса.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, ранее примененная к нему, не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.