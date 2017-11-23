«А вот это уже больше похоже на правду». Белстат опубликовал данные о среднедушевом доходе

Среднедушевой доход белорусов в январе-сентябре составил 546 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос всего на 7%.

Данные Белстата приводит FINANCE.TUT.BY.

Среднедушевые денежные доходы рассчитываются путем деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения. Это сумма до уплаты налогов, сборов и взносов.

«А вот это уже больше похоже на правду», – отреагировали на новую статистику на дискуссионной площадке talks.by.

Напомним, средняя зарплата за сентябрь официально составила 831 рубль.

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