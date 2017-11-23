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Коктейль
23.11.2017
ВВС
Как разные виды алкоголя влияют на наше настроение

Ученые выяснили. Крепкие напитки могут вызвать агрессию, слезы или сексуальное желание, а красное вино и пиво, напротив, заставляют расслабиться.

В рамках исследования, опубликованного в научном издании BMJ Open, были опрошены около 30 тысяч человек в возрасте от 18 до 34 лет из 21 страны.

Все респонденты употребляли пиво, вино и крепкий алкоголь, и многие из них признавались, что каждый тип напитков оказывал на них свое влияние.

И хотя зачастую умеренное употребление алкоголя помогает приятно провести время, ученые надеются, что новые данные помогут обратить внимание на ту опасность, которую несет в себе алкогольная зависимость.

Со временем люди привыкают к алкоголю и могут начать пить больше, чтобы вновь и вновь испытывать уже знакомые позитивные эмоции.

Однако, как отмечает Марк Беллис из службы здравоохранения Уэльса, они рискуют получить не только позитив, но и негатив.

Выводы исследования об употреблении алкоголя

   Красное вино вызывало у людей сонливость в большей степени, чем белое

   Респонденты чаще говорили, что чувствуют себя расслабленно, когда пили красное вино или пиво

   Более 40% опрошенных признались, что употребление крепких напитковпомогает им чувствовать себя более сексуально привлекательными

   Более половины сказали, что крепкий алкоголь придает им энергии и уверенности

   При этом треть респондентов сказали, что чувствовали агрессию после употребления крепких напитков

   Крепкий алкоголь в большей степени ассоциировался с такими чувствами, как агрессия, болезненность, беспокойство и желание плакать

   Мужчины чаще испытывали агрессию от любых типов выпивки, чем женщины (особенно это проявлялось у любителей выпить)

Однако эти выводы показывают лишь корреляцию изменения настроения с алкоголем, но не объясняют причины этих изменений.

Марк Беллис отмечает, что важным фактором в исследовании была и обстановка, в которой люди употребляют алкоголь: респондентов спрашивали, выпивали ли они у себя или вне дома.

- Молодые люди обычно предпочитают пить крепкие напитки на вечеринке вне дома, а вино чаще пьют в домашней атмосфере, за обедом или ужином, - поясняет он. - Это еще зависит от того, чего человек хочет [от выпивки]. Тот, кто хочет расслабиться, может выбрать пиво или бокал вина.

По его словам, различные виды алкоголя рекламируются по-разному, поэтому люди могут выбрать определенный тип выпивки под определенное настроение, однако это может вызвать и обратный эффект - и вызвать негативные эмоции.

- Люди могут рассчитывать, что алкоголь поможет им почувствовать себя тем или иным образом. Люди могут выпивать, чтобы ощущать себя более уверенно или расслабленно, но есть риск получить и негативную эмоциональную реакцию, - отмечает Беллис.

Ученые из Королевского колледжа Лондона говорят, что, согласно этому исследованию, зависимые от алкоголя люди в пять раз чаще ждут от выпивки пробуждения позитивных эмоций, чем те, кто выпивает редко.

- Исследование подчеркивает важность понимания того, почему люди выбирают определенные алкогольные напитки и какой эффект они ожидают от них получить, - говорит Джон Ларсен из организации Drinkaware.

Согласно предписаниям британских медиков, для наиболее безопасного употребления алкоголя рекомендуется выпивать не более 14 условных единиц - это примерно соответствует 12 порциям крепкого алкоголя (по 25 мл), шести пинтам пива или шести бокалам вина объемом 175 мл.

 
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