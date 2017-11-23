Шендерович – о травле школьника, выступившего в Бундестаге

Виктор Шендерович провел в Facebook исторические параллели в связи с нападками на гимназиста из Нового Уренгоя после его слов в Берлине.

– Информация к размышлению, а также тестовые вопросы и варианты ответов к ним (к коллизии с уренгойским мальчиком).

Драматург Александр Володин («Пять вечеров», «Осенний марафон») в юности, будучи советским солдатом и еще не будучи Володиным, в составе советских войск, в 1940 году, входил в Латвию.

Был ли он сталинским оккупантом? Видимо, да.

Было ли ему стыдно в те дни? Не знаю.

Было ли стыдно потом? Да, очень.

Заслуживал ли он за свою вину перед латышским народом мучительной смерти у них в плену от голода и болезней? Мне кажется, нет.

Если предположить, что события повернулись бы таким образом, что Володин умер бы молодым солдатиком в латышском плену, а спустя семьдесят лет (!) латышский школьник, узнавший об этой трагической судьбе, выступая в российском парламенте, пожалел бы погибшего и назвал его невинной жертвой войны, а латыши начали бы травить мальчика, и называть его предателем Латвии, и угрожать ему и его семье, а латышская госбезопасность начала бы искать у этой семьи вражеские этнические корни, – что бы мы подумали про эту страну и людей, ее населяющих?

Спасибо за внимание.