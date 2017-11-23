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Скандалы
23.11.2017
Керимова отпустили, запретив покидать Францию. Защита намерена спать

Помимо этого МИД Франции выпустил специальное разъяснение относительно дипломатического статуса олигарха.

Французский суд отпустил Сулеймана Керимова из-под стражи под залог 5 миллионов евро, сообщает meduza.io. При этом у него изъяли российский паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу, заявил прокурор Жан-Мишель Прэтр.

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег при уклонении от уплаты налогов. Российский сенатор также должен будет «несколько раз в неделю» являться в полицию, чтобы подтвердить, что он соблюдает условия залога.

Помимо этого МИД Франции выпустил специальное разъяснение относительно дипломатического статуса Керимова. Там подчеркнули, что российский сенатор может пользоваться иммунитетом от уголовного преследования только в том случае, когда речь идет о действиях, связанных с исполнением официальных обязанностей. Окончательное решение о применении иммунитета принимает суд.

Сообщается, что адвокат Керимова Никита Сычев не стал комментировать решение суда.

— Я устал. Я не спал два дня. Я хочу спать, — сказал он.

На вопрос о том, какие меры в дальнейшем планирует принимать защита, он ответил: «Спать».

Керимов был задержан после прилета в Ниццу в понедельник 20 ноября. Его обвиняют в покупке вилл на Лазурном берегу через подставные фирмы, чтобы не платить налоги.

Россия заявила протест в связи с задержанием Керимова, указывая, что у него есть дипломатический паспорт. При этом источники сразу нескольких СМИ рассказали, что в Ниццу Керимов прилетел как частное лицо, а его дипломатический паспорт хранится в Москве. Безусловный дипломатический иммунитет распространяется только на сотрудников посольств.

Олигархи концентрированные. Фотофакт

 
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