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23.11.2017
Евгений Барсуков
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона

Forbes подсчитал заработки цариц подиума и составил очередной ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых моделей.

Много лет финансовый трон в этой сфере занимала Жизель Бюндхен. Бразильянка занимала первую строчку рейтинга на протяжении 15 лет (!), причем очень уверенно.

Судите сами:

в 2014-м Жизель Бюндхен заработала 47 миллионов долларов, а ближайшая конкурентка, нидерландка Даутцен Крез – «всего» 8 млн;

в 2015-м на счет бразильской красавицы упали 44 миллиона «зеленых», а второй стала британка Кара Делевинь с 9 млн;

в 2016-м Жизель Бюндхен стала богаче на 30,5 миллионов долларов, а её соотечественница Адриана Лима, занявшая вторую строчку в рейтинге, – на 10,5 млн.

И вот в 2017-м «получка» Жихель Бюндхен сократилась до «жалких» 17,5 миллионов долларов (подсчет велся за период с 1.06.2016 по 1.06.2017). В былые годы этого с лихвой хватило бы, чтобы возглавить рейтинг. Но бразильянку обошла на повороте Кендалл Дженнер, чьи доходы за последний год выросли с 10 до 22 миллионов.

22-летняя американка является сестрой Ким Кардашьян, и это многое объясняет. Принадлежность к суперпопулярному клану резко повышает капитализацию всех его членов.

В модельном бизнесе Кендалл с 13 лет. Основным источником доходов мисс Дженнер является ее аккаунт в Instagram, где она распространяет рекламные объявления среди 85 миллионов подписчиков. Впрочем, сделки с Estée Lauder, La Perla, Adidas и другими известными брендами также приносят модели немало.

Дженнер и другие звезды говорят «нет» бюстгальтеру (фото)

Размер доходов Жизель Бюндхен уже был озвучен выше. Бразильянка продолжает продвигать парфюм Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирные украшения Vivara.

Почему я буду болеть за Жизель Бундхен (фото)

А третье место довольно неожиданно заняла американка Крисси Тейген, ранее в ТОП-10 не попадавшая, зато известная своими нетривиальными высказываниями…

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… и фотосессиями в Sports Illustrated Swimsuit. Однако основной доход модели составили поступления от рекламных кампаниях производителей кокосовой воды Vita Coco и водки Smirnoff.

Далее идут:

Бразильянка Адриана Лима (10,5 млн).

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Американка Джиджи Хадид (9,5 млн).

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Британка Рози Хантингтон-Уайтли (9,5 млн).

Рози Хантингтон-Уайтли и другие звезды в шок-платьях (фото)

Американка Карли Клосс (9 млн)

Клосс и другие модели в календаре Pirelli

Китаянка Лю Вэнь (6,5 млн)

Американка Белла Хадид (6 млн)

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Плюс-сайз модель Эшли Грэм (5,5 млн)

Эшли Грэм снялась для Sports Illustrated

 
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