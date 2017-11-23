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23.11.2017
Анастасия Шунто, LADY.TUT.BY
Мнение: «Наши дети не тупые — они свободные»

По случаю Всемирного дня детей, который был на этой неделе, мы с сыном решили прогулять школу и поговорить о современных подростках.

Условно всех нас (ну почти всех) социологи делят на три основных поколения: X, Y, Z. Поколение X — это те, кто родился в промежутке между 1963 и 1983 годами. Если вы родились позже, но до 1998, то относитесь к поколению Y, или миллениалам. Пришедшее вслед за ними поколение Z — это сегодняшние подростки, которым сейчас 14−17, дети, рожденные в двадцать первом веке, в цифровую эпоху, дети, чье первое фото из родильного зала сразу же улетало в интернет.

В 80−90-е годы разрыв между нашими родителями и нами был на самом деле не так уж и велик: и у тех, и у других, не было ни компьютеров, ни смартфонов, мы читали одного и то же Купера, Дюма и Сименона и вместе слушали Джона Леннона.

Разрыв же современных подростков и их родителей уже огромен. Современные подростки — это космос. Это полностью «цифровые» дети, рожденные со смартфонами в руке.

Около полугода назад белорусский блогер Влад Бумага навел шороху тем, что собрал в минском торговом центре несколько тысяч своих подписчиков. Общественность обалдела. Что это? Кто это? Почему наши дети?.. «Тупое, деградирующее поколение». Как будто бы говорили это не те же самые люди, которые рвали футболки на Юре Шатунове.

— Так он хотя бы пел, — отбивали аргумент родители.

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Да неважно. Все новое и нам непонятное вызывает схожую реакцию. Даже когда в город стремительно ворвались безобидные спиннеры, из-за каждого угла раздавалось то же «тупое, деградирующее поколение».

Впервые я всерьез осознала, что они действительно другие, когда несколько лет назад мне позвонили из школы и сказали, что мой ребенок отказывается делать реакцию Манту без письменного разрешения родителей.

Наивно полагать, что современная молодежь «тупее» и менее образованна. Времена не просто изменились, они космически изменились. И всю информацию современные подростки за одну секунду могут загуглить, на экзаменах в школах в качестве шпаргалки они используют apple watch, а учителя понятия не имеют, что это такое.

Да и жизнь со смартфоном в руке не так и страшна: по прогнозам футурологов в недалеком будущем мы все срастемся со смартфонами.

То, что современное поколение стало меньше читать, — это тоже очередной миф. Читают они. А то, что не все, так это не особенность времени. Если в нашем классе читали условные пять человек, то и сейчас в классе у сына читают те же пять человек. Но при этом те, кто не читает, не сидят на скамейке с бутылкой пива, а сидят в интернете, впитывая новую информацию, и их кругозор все равно достаточно широк.

И пусть даже они не знают, кто такой Вронский, и меньше нас осведомлены о Великой Отечественной войне, но зато они могут грамотно рассуждать на тему веганства и расизма, всерьез обсуждают кандидатуру Собчак относительно выборов в соседней России и знают, в каких случаях необходим прием антибиотиков.

Им приписывают инфантилизм, сетуют на то, что они не знают, чего хотят от жизни, не знают, кем хотят стать. Может быть, и так, но опять же в таком же процентном соотношении, как и другие поколения. Многие мои одноклассники в одиннадцатом классе так и не определились, куда податься, многие шли туда, куда велели родители.

Да, вместо того чтобы гонять во дворе в футбол, они чаще сидят у компьютеров. И это и ни хорошо, и ни плохо. Это просто другая эпоха, и вспять ее уже не повернуть. Да, они чаще сидят у компьютеров, но общаются они при этом не просто больше, они общаются вообще непрерывно: скайп, стим, мессенджеры, голосовые сообщения, социальные сети… Они не просто играют в видеоигры, они играют в них онлайн, играют на международных серверах, общаются с геймерами со всего мира и рассказывают им о Беларуси. Во многом благодаря этому границы их мира шире. Да их мир вообще без границ!

Из подслушанного в фейсбуке:

— Опять разговариваешь со своими воображаемыми друзьями? — спросила у сына, зайдя в комнату, когда он играл в видеоигру.

— Мы не воображаемые, — раздался басовитый голос из динамиков.

Они выросли в относительном достатке, с той точки зрения, что им неведом дефицит.

Из подслушанного в фейсбуке:

— Сынок, в наше время кроссовок Adidas ни у кого не было. Если кому-нибудь из-за границы привозили — всей школой ходить смотрели.

— Почему?

— Потому что вообще такого магазина не было.

— Не понимаю. Ладно, если человек большой фанат Adidas, но есть же Reebok, Nike, тоже ведь неплохие бренды.

Им не понять. Сегодня им нужны кроссовки от Канье Уэста.

Они другие, но при этом они совершенно разные. Среди них есть зожники, велосипедисты и скейтбордисты. Они ведут собственные видеоблоги, фотографируют и учат иностранные языки. У них друзья по всему миру, они совершают покупки по интернету, в один клик заказывают какую-то мелочь из Америки, из Китая. Они не понимают, зачем куда-то звонить, если есть uber.

Они действительно другие, мир совершенно изменился, однако при этом абсолютно ничего не изменилось в системе школьного образования, где самым важным по-прежнему является то, что не того цвета джемпер, не того фасона ботинки и челка слишком длинная. Школа все так же пытается их сломать, но это все сложнее. Они увереннее в себе, больше знают о своих правах, требуют больше уважения к себе, тогда как система образования застряла в каменном веке и в школах по-прежнему идет общение на уровне «закрой рот».

Они свободнее нас, и нам очень хочется верить, что они будут счастливее нас…

Всегда старшее поколение жаловалось на молодежь, всегда было вот это вот «да мы в ваши годы». Мы ругаем их за голые щиколотки, а сами в их возрасте морозили попы в капроновых чулках. А мама, которая обратилась в прокуратуру и отменила концерт рэпера Face… Неважно, если сама она росла на «Секторе газа», ведь это было в другой жизни и не с нами…

В тот день, когда на «Афише» вышла статья о том, что московские интеллектуалы открывают для себя Оксимирона, у наших детей уже несколько месяцев назад были куплены билеты на его концерт.

Современные родители хотят быть в тренде, хотят оставаться вечно молодыми. И теперь эти тренды создают наши дети. А мы же тоже хотим, эй, мы же тоже еще молоды. И вот мы лезем на их территорию. И, желая доказать себе и другим, что мы тоже еще тут, еще на этой стороне баррикад, мы смотрим и публично обсуждаем батлы Гнойного и Оксимирона. И если ты знаешь хотя бы Дудя и немного слушаешь Лил Пампа, то ты уже крутая мама…

Мы все еще думаем, что умнее их, но они уже снисходительно смотрят на нас и ухмыляются. Мы можем думать все что угодно, но на самом деле миром правят уже они.

 
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