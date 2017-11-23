Через сколько лет белорусы заживут «как до кризиса»?

Экономисты не согласны, что экономика восстанавливается и «самое тяжелое время уже позади».

Об этом заявил директор ООО «Альпари Евразия» Александр Сабодин во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Вместе с тем он отметил, что основные факторы, которые способствовали восстановлению белорусской экономики, – внешние. Это возврат к поставкам нефти из России в полном объеме, рост цены на нефть и нефтепродукты, увеличение цен на калийные удобрения и восстановление спроса на белорусскую продукцию со стороны России.

Когда же белорусская экономика вернется на докризисный уровень 2014 года?

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико не согласен с утверждением директора ООО «Альпари Евразия». В 2014 году ВВП страны составил около 76 млрд. долларов, после чего последовало падение на 38%, и по итогам нынешнего года ВВП должен составить около 50 млрд.

– Так что там восстановилось? Правильнее сказать, что остановилось падение экономики. Мы вышли на нижнюю точку, на которой всего лишь стало проявляться некоторое равновесие, – полагает он.

Экономист Либерального клуба Антон Болточко также считает оптимистические заявления преждевременными.

– Говорить о восстановлении экономики и о том, что мы прошли самый страшный этап, – неверно. Впереди нас еще ждут сложные времена, – отмечает эксперт.

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