Ищу бойфренда с ноября по февраль

Оказывается, это общая тенденция, распространенная у молодых людей от 20 до 30 лет.

«Зимой, когда нас окружает темнота и мороз, одинокие мужчины и женщины ищут спутников, чтобы провести холодные месяцы в уюте и не бегать в поисках секса. А к лету разбегаются, чтобы сменить удобство на страсть» — пишет The Independent.

И это общая тенденция, которая была обозначена как «Расстройство сезонных партнеров». По словам психолога отношений Маделин Мейсон, особенно оно распространено у молодых людей от 20 до 30 лет.

«Люди с таким типом поведения не способны остановиться. Они используют летнее веселье и друзей для оправдания своего поведения, но на самом деле не способны к формированию прочных романтических отношений»

Люсинда Бёртон-Томпсон, 25 лет, признает себя страдающей от расстройства.

«Стоит ночам стать долгими, а сухим листьям покрыть улицы, по какой-то причине, я всегда начинаю хотеть бойфренда. Есть что-то связанное с осенью и зимой, заставляющее меня хотеть прижаться к кому-то на диване и покататься на коньках на ручку. Но стоит наступить весне, мне почти всегда надоедает парень, и я разрываю отношения. Нет ничего лучше летнего одиночества — длинные вечера идеально подходящие для спонтанного веселья и бурной жизни.

Теряетесь в догадках, есть ли у вас это расстройство? Мейсон выделяет 4 симптома этого состояния:

1. Вы не можете переносить мысль о том, чтобы быть в одиночестве на Новый Год и прикладываете все усилия, чтобы найти партнера.

2. К Дню Святого Валентина (или примерно через 3 месяца после начала отношений) вам начинает становиться скучно, вы чувствуете себя в ловушке и начинаете искать поводы, чтобы меньше времени проводить с партнером.+

3. Идея одиночества через некоторое время наполняет вас спокойствием, и вы рвете с партнером или своими действиями заставляете порвать с вами.

4. Вы поступаете так по крайней мере 3 последних года.