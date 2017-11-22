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Политика
22.11.2017
Алена Антонова
Цифра дня. На средства, выделяемые на охрану Лукашенко, можно два года охранять дома Трампа и его жены

Защита жилища Дональда Трампа обходится американским налогоплательщикам дороже, чем в свое время охрана дома Обамы, но дешевле, чем стоит белорусскому народу охрана Александра Лукашенко.

В соответствии с проектом закона о республиканском бюджете на 2018 год, который приняла Палата представителей и одобрил Совет республики, на охрану главы государства планируется выделить 12,1 миллиона долларов. Как подсчитало Радыё Свабода, это на 13% больше, чем в прошлом году.

Для сравнения: по данным из открытых источников, защита дома Барака Обамы в Кенвуде стоила около 275 тысяч долларов в месяц, на защиту дома Трампа уходит почти в два раза больше. Это связано с тем, что жена и сын Трампа  не живут в Белом доме, у них свой пентхаус на Пятой авеню, а он, соответственно, должен быть укреплен и обеспечиваться круглосуточной охраной.

Путем нехитрых подсчетов получается, что на охрану жилища президента США ежегодно тратится 6,6 млн долларов, что почти в два раза меньше средств, которые планируется выделить на год содержания службы безопасности президента Беларуси.

3-этажный пентхаус, принадлежащий Трампам, расположен на самом верху Трамп-тауэр в Нью-Йорке

Практически все — от посуды и ваз до люстр и лепнины — сделано из золота (24 карата). Полы, стены и потолки — из мрамора.

К сожалению, о том, в каких интерьерах живет президент Беларуси, народу неизвестно. Несколько лет назад Александр Лукашенко обещал пригласить к себе домой журналистов, чтобы показать, как живет, пообещав посоветоваться с семьей, но пока свое слово не сдержал.  Видимо, члены семьи высказались против. На попытку узнать, как выглядит Лукашенко в домашней обстановке, поисковики показывают снимки, которым уже четверть века.

 
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