Экс-начальника МРЭО ГАИ Пинска посадили за взятки и превышение полномочий

22 ноября в суде Пинска и Пинского района огласили приговор трем обвиняемым по делу о взятках в городском МРЭО ГАИ.

Об этом сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

Бывший руководитель МРЭО признан виновным в превышении власти из корыстной и иной личной заинтересованности, а также в получении взятки. Экс-инспектора лишили специального звания полковника милиции и назначили 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. Кроме того, ему дали штраф в 300 базовых величин (6900 рублей) и запретили на пять лет занимать должности, связанные с приемом квалификационных экзаменов.

Двое бывших сослуживцев экс-начальника МРЭО также были признаны виновными. 57-летнему жителю Пинского района дали три года усиленного режима за подстрекательство и неоднократное пособничество к даче взятки, а также пособничество в покушении на дачу взятки, совершенное повторно.

Третьему обвиняемому назначили 2 года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за неоднократное подстрекательство к даче взятки.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Самые ранние эпизоды коррупционной схемы приходятся на 2014 год. Бывшие сослуживцы экс-начальника выступали своего рода посредниками между коррумпированными экзаменаторами и будущими водителями. По данным следствия, они предлагали людям помощь со сдачей экзаменов в обмен на деньги. Минимальная взятка, которая фигурирует в обвинении, — 50 долларов, максимальная — 700 за двоих. В среднем «ставка за права» составляла 250−350 долларов. Часть взятки бывшие сослуживцы передавали должностному лицу МРЭО ГАИ, а курсантам назначали день формального экзамена, когда они успешно «выдерживали испытание» независимо от их знаний и способностей.

По долгу службы экс-начальник МРЭО Пинска принимал теоретические экзамены. «Нужным» курсантам он помогал тремя способами. Одним произносил правильный ответ вслух. Другим отстукивал ручкой по столу номер правильного ответа. Третьим — показывал правильный вариант лазерной указкой на компьютере, который попадал в «слепую зону» камеры наблюдения, установленной в экзаменационном кабинете.

В рамках следствия было установлено 4 факта получения лично им денег за успешную сдачу теории. И эти суммы не превышали 250 долларов. Помимо этого, ему вменяется еще 11 эпизодов помощи курсантам на экзаменах. Как следует из обвинения, в этих случаях он деньги не брал, а пошел на преступление, чтобы «оказать услугу другу» — второму обвиняемому, 57-летнему бывшему сослуживцу.

С 2014 года услугами участников схемы успели воспользоваться 25 человек.