Будущий президент Зимбабве прилетел в страну

Будущий президент Зимбабве Эммерсон Мгангагва прибыл в страну.

Об этом сообщает Associated Press.

Эммерсон Мгангагва и Роберт Мугабе. Фото сделано в 2015 году. Фото: Reuters

Местное издание The State уточняет, что он находился на территории соседней ЮАР (ранее местонахождение политика, покинувшего страну после начала волнений, не раскрывалось).

Ранее парламент страны заявил, что Мгнагагва займет пост главы государства вместо ушедшего в отставку накануне Роберта Мугабе.

Мугабе не назвал имя своего преемника. По закону в этом случае преемником становится первый вице-президент. Эту должность до начала ноября занимал Мгангава, но бывший глава государства уволил его. К моменту импичмента пост был вакантен. Вторым вице-президентом был Пелекезела Мпоко, но в воскресенье его исключили из ZANU-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», правящая партия страны) за лояльность бывшему главе государства.