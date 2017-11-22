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22.11.2017
«Страна, собственноручно уничтожающая свою молодежь... Это днище»

В России началась настоящая травля этого мальчишки из Нового Уренгоя. Это, безусловно, уже новая стадия.

У меня недавно спор был с Мариэтта Чудакова. Мариэтта Омаровна говорила, что надо не бежать из страны, а взращивать молодежь. Читать им правильные книги. Воспитывать их в русле нормальных человеческих ценностей. Я уважаемой Мариэтте Омаровне возражал, что бессмысленно воспитывать новое поколение чистыми, светлыми и беззащитными, потому что именно таких детей и проще всего отправить гореть в танках в Сирии и на Донбассе. А по отношению к тем, кого они успеют убить и по отношению к самому поколению - не только бессмысленно, но еще и преступно. Их надо вывозить. Эвакуировать.

Знаете, есть такая наука, этология. Она изучает поведение человека в соотношении с поведением животных. Одним из популяризаторов этологии был Виктор Дольник. Всем очень рекомендую почитать, там многое становится понятно. Про патриотизм, кстати, в том числе. Так вот, он пишет, что в природе все виды воюют самыми сильными самцами. Женщин и детей ставят в центр круга, самцов - по периметру обороны.

И только приматы воюют своими детьми. Походный строй павианов - это круг. В центре которого находятся патриархи. А охраняет их по периметру и горит за них в танках молодежь.

Ничего не напоминает?

Но эти пошли еще дальше. Этим даже и войны не надо. Эти своих детей рвут на клочки сами. Пишут доносы в ФСБ на мальчишку-гимназиста. Призывают к расправе. Травят.

Я знаю, что такое травля. Это очень тяжело. Но это мне, взрослому сорокалетнему мужику с парой войн за плечами. И в столице. Где хоть какое-то подобие права еще пока осталось.

А каково семнадцатилетнему парню в регионе?

Сейчас страшно за него. Правда, страшно. Не дай бог доведут. Как до этого травили и довели Влада Колесникова.

Надеюсь, он выдержит. И уедет.

Травят, отчисляют за поддержку Навального, выкидывают зимой из автобуса за неоплаченный проезд, используют детей как инструмент давления на неугодных, бьют в качестве наказания, орут, унижают, унижают, унижают.

Страна, собственноручно уничтожающая свою молодежь... Свое будущее... Свое самое лучшее, самое светлое, что у них есть...

Это днище. Это конец популяции. Это конец всего человеческого в человеке.

И это же ведь только начало процесса. Это сейчас Песков еще высказывается в поддержку. А потом ведь начнут сажать. Уже начинают проталкивать поправки. А потом - и расстреливать.

Я надеюсь, этот мальчишка - светлый, добрый, хороший, честный, открытый - надеюсь, он выдержит.

Надеюсь, не сгорит в танке на очередной войне.

Надеюсь, никого на очередной войне не убьет.

Но даже если и не убьет...

У Константина Колесова в «Самоходке номер 120» есть такой момент:

«Венька находит мою руку под шинелью и сжимает ее. Проходят минуты, и он шепчет:

— А я неплохо играл шубертовские сонаты. Ты, может, слышал о профессоре Игумнове? Он хвалил меня и обещал взять в свой класс. И бронь обещал. Как он сказал про бронь, я взбесился и ляпнул, что все это потом, когда кончится война. И все! Это Игумнову-то!

— Кончится. Уже скоро.

— Но я-то уже не тот! Вот ведь что, Димка! Ведь они уже убили меня! — Он приподнимается на локте и шепчет мне в лицо горячо, с болью: — Что я теперь?! Меткий стрелок! Ты же видел, как от них разлетаются клочья ! А в панораме это увеличено. И я всегда боялся, хотя и знал, что я за броней, но все равно боялся, что мне в рожу ошметок так и ляпнет. А быть музыкантом — это же особое, удивительное состояние. И нет у меня его. Нет! А было, было! Я же чувствовал того же Шуберта! А сейчас? Что я чувствую сейчас?! На кой это мне? Твари... сами не живут по-человечески и нам опять не дают!»

Эта страна калечит своих детей. Калечила шестьдесят лет назад, калечит и теперь. И в первую очередь - именно тех, кто не вписывается в новую парадигму. Кто хоть на вершок возвышается над бутылкой жигулевского. Самых умных, самых чистых, самых светлых.

Травля ребенка - одна из самых извращенных патологий, до чего может дойти человеческая натура.

Дошли.

Эвакуируйте из Мордора своих детей, братцы мои. Не дайте их изуродовать. Это ваша обязанность.

В рамках проекта «Журналистика без посредников»

 
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