Как белорус пытался дать взятку гаишнику. Видеофакт

Инцидент произошел19 ноября в 18:50 на автодороге «Гомель-Урицкое».

Сотрудники ДПС ГАИ остановили автомобиль «Фольксваген», которым управлял 47-летний житель Гомельского района. У него отсутствовал документ, подтверждающий прохождение государственного техосмотра иномарки.

Оказалось, за аналогичное нарушение водитель уже привлекался к административной ответственности. А чтобы не попасть в ряды «повторников» и избежать крупного штрафа, он предложил милиционеру деньги. Офицер ГАИ отказался, предупредив о противозаконности таких действий, сообщает пресс-служба МВД.

Тем не менее, мужчина положил несколько купюр между сиденьями, что было зафиксировано видеорегистратором. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса («Дача взятки»). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.