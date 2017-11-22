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22.11.2017
В центре Парижа украли виски. Самая дорогая бутылка стоила почти двести тысяч евро!

Причём, украли не тот виски, который Франция грозится начать выпускать, чтобы стать конкурентом Шотландии, а настоящий.

Оказывается, во Франции с 1956 года существует дом Виски (La Maison du Whisky). Дом занимается продажей редких коллекционных экземпляров напитка.

Всего было похищено шестьдесят девять редких бутылок на общую сумму восемьсот тысяч долларов, сообщает alkogol.com.

Самая дорогая бутылка стоила почти двести тысяч евро (за эти деньги я бы себе квартиру купил, - пошутил полицейский, рассказывающий об этом ограблении), кроме того, было вынесено десять бутылок дорогущего Macallan’а по двенадцать с половиной тысяч долларов каждая.

Среди похищенного самым ценным экземпляром была бутылка японского виски Karuizawa 1960 года. В настоящее время это винукурня не существует и оставшиеся сорок одна бутылка этого сингл молта представляет большой интерес. Владельцы Дома надеются, что именно через неё они и выйдут на след похитителей, так бутылка слишком заметна, чтобы продать её на «серьёзных» аукционах.

Удивляет наглость грабителей. Магазин расположен в центре Парижа - достаточно оживлённом месте, даже ночью. В прошлый понедельник в три часа утра грабители взломали решетку на двери магазина, быстренько зашли в коллекционный зал и обчистили его, запихнув бутылки в рюкзаки. Затем также быстро скрылись. Камеры зафиксировали все их передвижения.

 
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