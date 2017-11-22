Невзоров пожелал приятного аппетита паукам из донбасской банки

Российский публицист пояснил, чем ему нравится переворот в «ЛНР».

В «ЛНР» схлестнулись финансовые грабительские интересы банд; ситуация c переворотом напоминает банку с пауками, пытающимися «сожрать друг друга»; «приятного аппетита!» - это все, что можно им пожелать.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский публицист Александр Невзоров.

- Мне происходящее, конечно, нравится, - признался он.

- Узнав о том, что происходит, я предлагаю избрать тактику блистательного энтомолога Элтрингема. Он первым занялся вопросом способности к выживаемости определенных типов пауков. Он набивал пауками банку и наблюдал, как они жрут друг друга. Но он был необыкновенно воспитанный человек. Каждое утро он подходил к этой банке, разглядывал ее, затем приподнимал шляпу и говорил: «Приятного аппетита!» Я могу сказать то же самое: «Приятного аппетита!» этим паукам из донбасской банки. Пусть они, наконец, сожрут друг друга, - пожелал Невзоров.