Глава МИД Украины: «С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная, шпионская и экономическая»

Павел Климкин назвал тотальной глупостью «шпионскую истерию» в Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержание в Беларуси граждан Украины по обвинению в шпионаже является тотальной глупостью, которую необходимо рассматривать в контексте российско-белорусских учений «Запад-2017».

- С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом, какая-то экономическая. Кому-то выгодно построить логику касательно Украины, которая работает в Беларуси, что по определению тотальная глупость, - приводит слова Климкина агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, в рамках анализа данной ситуации необходимо принимать во внимание российские военные учения «Запад-2017», которые имели своей целью отработку наступательных операций.

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