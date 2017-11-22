Как строительство ледовых арен превратилось в дело государственной важности

На какие мысли наводит предложение Кобякова грузинской парламентской делегации.

Беларусь готова построить в Грузии ледовую арену и биатлонный стадион. С таким предложением выступил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

— В нашей стране имеются компетенции, чтобы предложить такие проекты. Вы можете посмотреть на них — у нас есть ледовые дворцы, биатлонный комплекс в Раубичах, — аргументировал свое предложение глава белорусского правительства.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе поблагодарил белорусскую сторону за возможность изучить развитие экономики в нашей стране. Можно не сомневаться — этот опыт будет незабываемым. И дело не только в том, что предлагая свои услуги в строительстве спортивных объектов белорусский премьер-министр забыл слово «тендер». Показателен сам факт того, что подобные предложения исходят от главы правительства. Это яркий пример того, как в современной Беларуси государство фактически подменило собой бизнес.