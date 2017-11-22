«Судьбу предприятия решили за 15 минут». В Барановичах ликвидируют завод, на который не нашли директора

16 ноября акционеры приняли решение о ликвидации завода санэлектрозаготовок. Несмотря на то, что почти все акции предприятия принадлежат министерству архитектуры и строительства, работники завода до последнего надеялись на то, что городские власти помогут спасти завод. Но чуда не произошло.

ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок». Фото Александра Черного

Барановичский завод санэлектрозаготовок работает с убытками, в условиях неполной занятости, средняя зарплата сотрудников – чуть выше 300 рублей. За последние шесть лет среднесписочная численность работников предприятия сократилась в 4 раза – с 160 человек в 2011 году до 40 человек в настоящее время.

Работники завода до последнего не верили в то, что их предприятие все-таки ликвидируют. О том, что завод может постигнуть такая участь, они узнали летом и все это время верили, что с помощью городских властей предприятие удастся отвести от ликвидации. Они считали, что, если Барановичский горисполком обратится в министерство архитектуры и строительства с просьбой сохранить предприятие, завод можно будет спасти.

«Проще всего взять и ликвидировать»

Рецепт успеха сотрудники видели в том, чтобы отсоединиться от завода ЖБИ (который стал управляющей компанией ЗСЭЗ в 2015 году) и назначить нового директора, который будет «находиться на заводе, а не на другом предприятии». Работники ЗСЭЗ даже разработали бизнес-план и предоставили его городским властям. Но это не помогло.

– Бизнес-план в начале ноября мы отнесли в Барановичский горисполком, нам сказали, что в нем все хорошо, но проблема в том, что кандидата на пост директора нашего завода в городе нет, – рассказывает женщина. – В министерстве архитектуры и строительства тоже сказали, что в их кадровом резерве нет людей, которые могли бы возглавить предприятие и вывести его на прибыльную работу. Проще всего – взять и ликвидировать!

За ликвидацию

Сотрудники завода санэлектрозаготовок (ЗСЭЗ) рассказывают, что предупреждения о ликвидации предприятия им вручили 21 ноября. В них написано, что на основании решения общего собрания акционеров от 16 ноября на заводе проводятся мероприятия по ликвидации, и в связи с этим трудовые договоры с сотрудниками будут прекращены с 20 января 2018 года.

Работникам пообещали выплатить выходное пособие – три среднемесячных заработка.

Одна из сотрудниц предприятия рассказывает, что она присутствовала на собрании акционеров, на котором было принято решение о ликвидации завода. Так как 99% акций завода принадлежат министерству архитектуры и строительства, мнение представителя этого министерства стало решающим.

– Он проголосовал за ликвидацию. Судьбу предприятия решили за 15 минут, – рассказывает женщина.

«Даже света нет»

Работники завода санэлектрозаготовок говорят, что сейчас на предприятии доделывают старые заказы, а новые договора ЗСЭЗ больше не заключает.

– До конца декабря сотрудники будут обеспечены работой. Но где будут брать деньги на зарплату, когда заказы закончатся, неизвестно. А ведь мы должны ходить на работу почти весь январь! – возмущается женщина.

В предупреждениях, которые получили работники, написано, что они «должны выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка до 20 января».

– А как их исполнять, если у нас в конторе даже света нет? Хорошо, что хоть в цеху электричество осталось, – говорит одна из собеседниц.

Кстати. Чтобы удержать завод санэлектрозаготовок на плаву, в 2015 году его присоединили к заводу ЖБИ. Однако экономическая ситуация в стране ударила по этим предприятиям. В сентябре 2017 года уже оба эти завода назывались среди самых проблемных в Барановичах. Для завода ЖБИ, который также находится в ведении министерства архитектуры и строительства, выход, судя по всему, нашли – ожидается, что в декабре его вместе с комбинатом ЖБК присоединят к ОАО «Кричевцементношифер». Может, это совпадение, но возможно как раз это и подтолкнуло министерство к срочной операции «ликвидация» завода санэлектрозаготовок. На письменный запрос Intex-press, отправленный 20 октября, министерство архитектуры и строительства до сих пор не ответило.