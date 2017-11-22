Как не потерять голову на совещании у Лукашенко – лайфхак от чиновников

Несколько безотказных приемов, выработанных белорусской номенклатурой.

Сколько раз мы слышали о чиновничьих головах, которые вот-вот полетят, если очередное поручение государственной важности не будет исполнено в срок — будь то регулирование цен или заветные зарплаты по 1000 рублей.

Но, как показывает практика, головы никуда не летят. Как правило, если местоположение одной из них и меняется, то происходит это в результате кадровых перестановок.

Как же чиновникам удается сохранять и голову на плечах, и должность? Возможно, секрет живучести кроется в нехитрых, но действенных приемах, выработанных белорусской номенклатурой за десятилетия правления бессменного распорядителя совещаний и докладов.

Узнать о них позволяет официальная фото- и видеохроника. С ее помощью попробуем сформулировать несколько правил выживания чиновника, попавшего на совещание с участием главы государства.

Правильная осанка

Изучение фото и видео совещаний у главы государства наводит на мысль, что наиболее оптимальной является имитация чиновниками образа провинившихся учеников, попавших на разбор полетов к строгому наставнику. Втянутые в плечи головы (мало ли что), слегка сгорбленные спины.

В любой непонятной ситуации записывай за президентом

Как и образ школьника, обязательное конспектирование слов руководителя страны (даже если он говорит о закладке силоса, а ты – вице-премьер с европейским образованием) фактически стало чиновничьей традицией.

Не возражай и не пререкайся

Далеко не всегда покорно записывающий за президентом чиновник может избежать выволочки. В таких случаях важно помнить главное: не возражать и не пререкаться. Критику, судя по всему, лучше всего выслушивать стоя вытянувшись по струнке, повернувшись корпусом или, как минимум, лицом в сторону источника критики.