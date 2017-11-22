Гаагский трибунал вынес приговор генералу Младичу за геноцид и военные преступления

Командира боснийских сербов признали виновным в десяти случаях военных преступлений.

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению. Такой приговор вынесли судьи Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, передает Reuters.

Младича признали виновным в десяти случаях военных преступлений, в преступлениях против человечности, в том числе в геноциде.

Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год Младича объявили в международный розыск.

С тех пор он скрывался, став самым разыскиваем подозреваемым военным преступником на территории бывшей Югославии. В 2011 году сербские власти арестовали его и выдали Международному трибуналу по бывшей Югославии.

Процесс по делу Младича начался 16 мая 2012 года. Прокуратура обвинила 74-летнего генерала в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.

Обвиняемый вину отрицал. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили 169 свидетелей обвинения и 208 свидетелей защиты.

Суд отказался назначить другое наказание по просьбе защиты Младича: адвокаты, в частности, ссылались на плохое состояние здоровья генерала.