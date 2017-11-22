Фотофакт. Как украсят главную елку страны к Новому году

«Минскреклама» показала, как к Новому году будет выглядеть столица.

Сообщается, что главную елку страны на Октябрьской площади украсят игрушками из светодинамических панелей и снежинками на светодиодах. Поэтому она будет сверкать огоньками и днем, а не только ночью. Такую систему впервые использовали в прошлом году, пишет агентство «Минск-Новости».

Иллюстрации ГП Минскреклама

Подобные световые украшения можно будет увидеть и на елках возле Дома правительства, здания Мингорисполкома, выставочного центра на проспекте Победителей.

«В этом году мы освоили новую технологию изготовления плоских игрушек с эффектом 3D. Они появятся на многих городских елях, Каждое дерево будет оформлено по-разному, игрушки не будут повторяться», — отмечает Калитина.

Работы по оформлению елей планируется завершить к 15 декабря.

Будут и другие украшения. Так, у Дворца спорта разместятся «Мельница желаний» и торговые ряды в виде сказочных домиков. Такие же установят и на Октябрьской площади, будут там и объемные композиции «Подарки». Этих сказочных персонажей, а также снеговиков можно будет увидеть и на площади Независимости, где также установят объемную конструкцию «Свеча». А на здании педуниверситета появится огромное панно.