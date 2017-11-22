Три причины, по которым «Снеговик» не удался

Критики единогласно ругают новый фильм Томаса Альфредсона – и, увы, есть за что.

Харри Холе, которого играет Майкл Фассбендер, – самый унылый детектив на свете. И сколько бы не писали про то, что инспектор Холе – новый любимый сыщик Европы, ему до Холмса, как до Израиля пешком. Шерлок – при всей своей асексуальности (хотя, кого мы обманываем?) – не оставляет равнодушным: циничный, самовлюбленный, своенравный. Его гений достоин уважения. И тут появляется Холе.

Безинициативный, забивший на себя и свою семью мрачный алкаш, которому интересны только убийства, коих в Норвегии очень мало (низкий уровень преступности, знаете ли). Такой персонаж не для российского рынка, извините. Ну, а когда персонаж не цепляет, то и следить за его судьбой не особенно интересно.

Совсем холодно. Если от скандинавских пейзажей и разит холодом, то это, по крайней мере, красиво. Но все, что происходит на экране, все взаимоотношения героев, все диалоги – холодные как в хите Аллы Борисовны. По сюжету убийца орудует только тогда, когда идет снег. Можно было бы предположить, что герои просто замерзли, но тут проблема куда глубже.

Удивительно, как при таком гениальном касте химия между актерами отсутствует как класс. Любви в кадре нет. Эротики тоже (знаменитая «Нимфоманка» Шарлотта Генсбур превратилась в снежную бабу). Где вы видели триллер про маньяка без секса? Ах, вот же он – «Снеговик».

Сюжет начисто лишен логики. Маньяк подстрекает полицейского, но полицейский о нем и не слыхивал. Сначала он выбирает жертв по строго отведенному плану, но потом его вдруг заносит совсем не в те дебри. Маньяком он становится якобы из-за самоубийства матери, которую накануне покинул любовник. С чего вдруг душегуб начал убивать несчастных дамочек, а не мужиков, плодящих безотцовщину – загадка.

«Шерлока из фьордов» Харри Холе бросает то в жар, то в холод: он изображает из себя то Лукашина, то Терминатора, то кота Леопольда. Я серьезно – его реплики один в один из репертуара упомянутых героев. Лед хрустит, и вот он – долгожданный финал. После титров остается лишь недоумение и куча вопросов без ответа. Почитатели норвежского писателя Ю Несбе уверяют – в книге события развиваются совсем иначе, автор первоисточника в голливудские дела не влезал, об сценарий рук не марал, так что почитайте-ка вы лучше оригинал.

Итог: Если вы ждете от «Снеговика» мощного и мрачного детектива в духе «Девушки с татуировкой дракона» – вас подстерегает огромное разочарование.

Кому же все-таки надо посмотреть «Снеговика»?

Любителям мороза и Норвегии. В кадре – Осло во всей красе. Плюс режиссер Альфредсон наотрез отказался снимать с искусственным снегом: вся зима в фильме 100% натюрель.

Поклонникам Ребекки Фергюссон – бежать в кинотеатр. Она фантастична в роли Катрины Братт – единственной героини, в которой теплится искра.

Если вы мужчина, и у вас есть внебрачный сын. Не факт, что вам понравится фильм, но так, на всякий пожарный случай посмотрите.