«Присвоил 23 фламинго и обвинил гиен в каннибализме». Как в Минске судят бывшего директора зоопарка

Подробности суда над директором зоопарка и его женой.

В суде Заводского района Минска начался процесс над бывшим директором столичного зоопарка и его женой. 51-летнего Юрия Рябова и его супругу Эллу Рябову, которая работала зоотехником в том же зоопарке, обвиняют в хищениях, злоупотреблении и превышении полномочий.

По версии следствия, они присвоили имущество зоопарка — рысей, обезьян, гиеновидных собак. Почти год чета Рябовых провела в СИЗО.

Подробности суда приводит TUT.BY.

Так, во время процесса было озвучено, что с апреля 2014-го по октябрь 2015-го экс-директором были даны указания на отлов восточно-европейской рыси (стоимостью 641 рубль) и обыкновенной (359 рублей), колобуса (за 2825), а также боливийских мирикини [обезьяны], генетты [хищник] и лемуров — всего на 7,7 тысячи рублей. Согласно обвинению, животных продали некоему Емельянову, а в зоопарке оформили их как погибших или выбракованных.

В суде прозвучало, что несколько подчиненных подписали такие фиктивные документы, «надеясь на повышение по службе».

Еще одним эпизодом стал «переезд» из зоопарка 23 фламинго без оформления документов к некоему Шлапакову. Таким образом, заявляет прокурор, Рябов завладел имуществом зоопарка на 39 тысяч рублей.

Эта история вскрылась, когда милиция в августе 2016-го нашла в сарае жителя деревни Стригово (Кобринский район) 7 гиеновидных собак. Оказалось, они приехали туда из Минска. 84 тысячи долларов — сейчас в такую сумму оценивают экзотических хищников.

Следователи выяснили, что незадолго до того московская фирма предоставила Минскому зоопарку четыре взрослых особи для экспонирования. А когда родились щенки, директор зоопарка нарушил договор и присвоил себе приплод чужих хищников.

По документам же значилось, что собаки погибли «ввиду внутривидового каннибализма».

Сам Юрий Рябов признает вину частично: он не согласен с эпизодами по фламинго и собакам, а также квалификации действий как превышение полномочий группой лиц.

Его супруга полностью не признает вины.