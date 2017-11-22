.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Фотофакт. Как украсят главную елку страны к Новому году
«Присвоил 23 фламинго и обвинил гиен в каннибализме». Как в Минске судят бывшего директора зоопарка
Милицейский УАЗик, который сгорел дотла в Мозыре, поджег задержанный
Креативное социальное граффити с «забытой бабушкой» появилось в Бресте
Национальный аэропорт вновь высказался по поводу белорусского языка
Умер российский певец Дмитрий Хворостовский
Фотофакт. Новая надпись на «стене Щёткиной»
Польские стрелки собирают деньги для белоруса, который стрелял в офисе в Гдыни
«Вот это понимаю – сюрприз!» В Курске родители заказали сыну стриптизершу
Военный эксперт: «Если освободить от службы одного ребенка в семье, его придется кем-то заменять»
Видеофакт. Перестрелка во время захвата грабителя банка в Могилеве
В МВД Украины заявили о побеге главы ЛНР Плотницкого в Россию
Женщины в армии Северной Кореи: принуждение к сексу, антисанитария и голод
Каму на карысць затрыманне «ўкраінскага шпіёна»?
Цытата дня. Дзе болей дэмакратыі – у Зімбабве ці Беларусі
МИД Беларуси расценивает высылку белорусского дипломата как недружественный шаг Киева
На МАЗе за 15 хвілін памерлі двое рабочых
В гомельском СИЗО умер иностранец
Диктатор из Зимбабве ушел в отставку. Парламент танцует
15-летняя бобруйчанка помогла задержать педофила
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бабченко: «Самое потрясающее в этом фото – его безвременье»
«Кирилл, вставай! Пошли домой, нас дети ждут!»
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
Что ответили налоговики депутату о расходах на обслуживание декрета №3
Историк Солонин: «Отстаньте от пацана!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чемпионат Беларуси по нытью
Через сколько лет Беларусь может догнать Германию образца прошлого года
Шутка дня: «Вставай, Игорюш! У тебя заседание суда…»
Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»
Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко
«Мы, белорусы, памяркоўныя. Поставили раком, но ничего, будем жить дальше»
Почему белорусам бывает стыдно за страну
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как прошла свадьба Серены Уильямс на тему «Красавица и чудовище»
Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем
Как выглядит новый пресс-секретарь Сергея Шойгу
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Как выглядит новая президентская клиника
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
22.11.2017
«Присвоил 23 фламинго и обвинил гиен в каннибализме». Как в Минске судят бывшего директора зоопарка

Подробности суда над директором зоопарка и его женой.

В суде Заводского района Минска начался процесс над бывшим директором столичного зоопарка и его женой. 51-летнего Юрия Рябова и его супругу Эллу Рябову, которая работала зоотехником в том же зоопарке, обвиняют в хищениях, злоупотреблении и превышении полномочий.

По версии следствия, они присвоили имущество зоопарка — рысей, обезьян, гиеновидных собак. Почти год чета Рябовых провела в СИЗО.

Подробности суда приводит TUT.BY.

Так, во время процесса было озвучено, что с апреля 2014-го по октябрь 2015-го экс-директором были даны указания на отлов восточно-европейской рыси (стоимостью 641 рубль) и обыкновенной (359 рублей), колобуса (за 2825), а также боливийских мирикини [обезьяны], генетты [хищник] и лемуров — всего на 7,7 тысячи рублей. Согласно обвинению, животных продали некоему Емельянову, а в зоопарке оформили их как погибших или выбракованных.

В суде прозвучало, что несколько подчиненных подписали такие фиктивные документы, «надеясь на повышение по службе».

Еще одним эпизодом стал «переезд» из зоопарка 23 фламинго без оформления документов к некоему Шлапакову. Таким образом, заявляет прокурор, Рябов завладел имуществом зоопарка на 39 тысяч рублей.

Эта история вскрылась, когда милиция в августе 2016-го нашла в сарае жителя деревни Стригово (Кобринский район) 7 гиеновидных собак. Оказалось, они приехали туда из Минска. 84 тысячи долларов — сейчас в такую сумму оценивают экзотических хищников.

Следователи выяснили, что незадолго до того московская фирма предоставила Минскому зоопарку четыре взрослых особи для экспонирования. А когда родились щенки, директор зоопарка нарушил договор и присвоил себе приплод чужих хищников.

По документам же значилось, что собаки погибли «ввиду внутривидового каннибализма».

Сам Юрий Рябов признает вину частично: он не согласен с эпизодами по фламинго и собакам, а также квалификации действий как превышение полномочий группой лиц.

Его супруга полностью не признает вины.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Как Кочановой повернуть власть лицом к народу? Эксперты оценили и дали пошаговую инструкцию
«Это благодаря плану товарища Русого рабочий химзавода убился в коровнике»
СМИ узнали о сути претензий французских силовиков к «очень уважаемому человеку»
Что известно о задержанных в Беларуси студенте, журналисте и директоре завода из Украины
Романчук: «Такое ощущение, что наше правительство — общество хиромантов-любителей»
Послевкусие после доклада у Лукашенко: «Дать команду и поставить человека с кнутом»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY