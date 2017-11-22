Милицейский УАЗик, который сгорел дотла в Мозыре, поджег задержанный

Находясь в УАЗике, мужчина достал бутылку из-под минералки, в которой находилась легковоспламеняющаяся жидкость, вылил ее содержимое и поджег. Автомобиль быстро вспыхнул.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом», сообщает сайт Следственного комитета.

Происшествие случилось вечером 18 ноября. Мужчина устроил дебош в городском автобусе, его отвезли в милицию. Там мужчина не успокоился и даже ударил одного из сотрудников милиции. После этого задержанного усадили в служебный УАЗ и повезли на медицинское освидетельствование. На обратном пути мужчина поджег автомобиль.

Милиционеры успели вытащить из горящей машины мозырянина и вызвали скорую помощь. Огнем уничтожены и повреждены салон и кузов автомобиля, а также находившееся в нем имущество. Сейчас задержанный находится в больнице.