Цыганков: «Свой главный принцип российская пропаганда одолжила в фильме «Обыкновенное чудо»

Российская пропаганда – это такая явная игра на понижение, пишет Виталий Цыганков.

Свой главный принцип российская пропаганда одолжила у актера Андрея Миронова в фильме «Обыкновенное чудо»: «А кто нынче хорош? Весь мир таков, что стесняться нечего». Эпизодически наблюдая за российской телепропагандой, я, как мне кажется, наконец-то определил ее главный посыл, базовый идейный принцип, который адекватней всего формулируется в такой форме: «Да, мы мерзавцы! Но все вокруг мерзавцы!»

Помните министра-администратора в исполнении Андрея Миронова в «Обыкновенном чуде»?: «Вы негодяй». – «Да! А кто нынче хорош? ... Береза – тупица, дуб – осел, речка – кретинка, облака – идиоты, лошади – предатели, люди – мошенники. А что делать? Весь мир таков, что стесняться нечего».

Поэтому, независимо от заявленной темы, любое российское политическое ток-шоу в какой-то момент обязательно скатывается до сакрального триединства «А что там у хохлов?», коварная Америка, бессильная «Гейропа». Парадоксально, но они даже толком не пытаются найти что-нибудь привлекательное в российской действительности. Видимо, это представляется непосильной задачей, а посильная задача – доказать, что «вокруг не лучше». Отсюда и стандартный набор аргументов: «Нас всегда обманывали и опять обманут», «У России нет союзников, кроме армии и флота», «У нас нет демократии? Да вы на них посмотрите!».

И, соответственно, клюют на российскую пропаганду прежде всего люди того типа, которые в жизни руководствуются «универсальными формулами» типа «все бабы суки», «все мужики козлы», «никому нельзя верить», «каждый только под себя гребет», «все политики продажные», «не на...шь – не проживешь» и прочая "тьма низких истин".

То есть российская пропаганда – это такая явная игра на понижение. На понижение уровня человеческого в человеке. Потому что только когда ты считаешь, что все вокруг враги и везде все то же самое, что окружает тебя, – тогда незачем требовать каких-то перемен, какой-то демократии, какой-то альтернативы. Нет никакой альтернативы – везде говно!