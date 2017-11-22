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Общество
22.11.2017
Салiдарнасць
Национальный аэропорт вновь высказался по поводу белорусского языка

Заместитель гендиректора Национального аэропорта «Минск» ответил на предложение заменить китайский язык белорусским.

Письмо с ответом опубликовал на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Ранее Борис Горецкий оставил запись в книге замечаний и предложений аэропорта. Его предложение касалось замены надписей на информационных табло в здании аэропорта, оформленных на китайском языке, на белорусскоязычные. Также Борис Горецкий предлагал назвать аэропорт в честь белорусского первопечатника Франциска Скорины.

Официальный ответ пришел от заместителя гендиректора Национального аэропорта «Минск» Виктора Палея.

Письмо Виктора Палея фактически дублирует его ответ на коллективное обращение граждан, содержащее аналогичные просьбы и предложения.

Заместитель гендиректора повторил озвученное в начале сентября: использование языков в оформлении информационных табло соответствует законодательству, переименование аэропорта невозможно ввиду причин финансово-экономического характера.

Виктор Палей снова предложил избрать Национальную библиотеку в качестве знакового объекта, который целесообразно назвать в честь Скорины.

Исказители земли белорусской

 
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