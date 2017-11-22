Умер российский певец Дмитрий Хворостовский

Артист страдал тяжелым онкозаболеванием.

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22 ноября на 56-году жизни умер известный российский оперный певец Дмитрий Хвроростовский. В 2015 году врачи диагностировали у него опухоль мозга, после этого артист вынужден был отменить все свои концерты.

Факт смерти артиста журналистам подтвердила его семья. Одним из первых о смерти артиста сообщил певец Дмитрий Маликов, он написал о том, что Хворостовский умер утром в Лондоне. Однако позже он удалил эту запись из соцсетей.

По версии Иосифа Кобзона, певец умер в Швейцарии.

Месяц назад СМИ ошибочно сообщали о смерти Хворостовского.

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Дмитрий Хворостовский — один из самых известных российских баритонов современности. Он пел в лучших театрах мира: от лондонского Ковент-Гардена и миланской Ла Скала до Метрополитен-оперы в Нью-Йорке и Мариинского театра.