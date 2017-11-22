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Общество
22.11.2017
Кирилл Иванов
«А как же все жестачайше трудоустроенные до 1 мая?»

Байнет отреагировал на слова Натальи Кочановой о 500 тысячах неработающих белорусов.

На совещании у Александра Лукашенко о работе экономики за истекший период 2017 года глава Администрации президента Наталья Кочанова назвала ситуацию с трудоустройством действительно серьезной:

— Те данные, которые нам предоставили облисполкомы, — это порядка 500 тысяч неработающих человек.

Кочанова отметила, что за рубежом работают 97,6 тысяч белорусов. — Не найдя здесь работы, они просто уезжают. Надо точечно рассматривать каждый регион. Например, Столин — там нет просто работы сегодня. Значит, надо думать, какие открывать производства и какие создавать рабочие места: и высокопроизводительные, и невысокопроизводительные — рабочие места должны быть, — подчеркнула чиновница.

Судя по откликам форумчан на слова главы Администрации, проблема трудоустройства действительно важна для белорусов. Вот только способы решения проблемы, предложенные властями, многим из рядовых граждан явно пришлись не по душе.

Вот что о докладе Кочановой думают на дискуссионной площадке talks.by:

«А как же все жестачайше трудоустроенные до 1 мая? А тут облисполкомы про 500 тысяч поют. Кто-то врет?»

«Число работающих за границей занижено, как минимум, на порядок».

«Невысокопроизводительные места?! А кто и за чей счёт их «кормить» будет?»

«Ох уж эти оторванные от реальности чиновники – мест рабочих нет, надо создавать. Она на самом деле полагает, что реальные (эффективные) рабочие места можно создать по приказу?»

«Ну наконец-то прижмут тунеядцев новым законом! А то они расслабились, думали — их хата с краю! Но правительство провело большую работу и теперь ни одна мышь не проскочит!»

Читатели «Нашай Нівы» в комментариях расширяют географию безработицы:

«В Ганцевичах и районе есть работа? Только в исполкоме и бюджете: школы, сады. Учителя ездят на дизеле за 20 км и идут пешком по 10 км в Задубье, т.к. работы нет совсем. Был завод ЖБИ – закрыли. Консервный завод – закрыт. Работы нет, но налог на тунеядство заплати!

Ни одного предприятия не открылось, где людям работать? В Лунинце и других городах такая же проблема».

«Вазьміце яшчэ і Зэльву! Там таксама працы няма! Тэлеграф закрылі даўно, пошту амаль такасама. Моладзь не застаецца, але раённае начальства ў поўным складзе. З уласнымі аўто і вадзіцелямі, каб іх вазіць стомленых за грошы тых, хто за сваю працу капейкі атрымоўвае, бо падаткі ж плацяць усе. А дзе гэта самае начальства і кіраўніцтва раёна стамілася, упэунена, яны і самі не ведаюць».

«Позна спахваціліся! Працаваць людзям уладкавацца няма куды. Віцебская вобласць не лепш. Людзі едуць за мяжу».

 
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