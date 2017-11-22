Фотофакт. Новая надпись на «стене Щёткиной»

Известная в Минске стена снова «замироточила».

Надпись мелом появилась поверх тёмных закрашенных пятен, которые кто-то нанёс полмесяца назад и под которыми, скорее всего, ничего не было, сообщает «Еврорадио».

Теперь неизвестный автор задался вопросом: «Очень интересно, что же здесь было написано?».

Стена получила известность в марте этого года, когда на ней появился наклеенный портрет экс-министра труда Марианны Щеткиной с надписью «Это я придумала налог на безработицу». Когда портрет оборвали, уличные художники оставили надпись «Вы же сами все понимаете».

Появлялся на стене также председатель Совета республики Михаил Мясникович и всевозможные надписи на социальную тему. Одна из последних надписей была оставлена в мае после ареста арт-менеджера Олега Ларичевв, координатора стрит-проекта Signal: «Не верим, не боимся, не молчим. # 5 суток».