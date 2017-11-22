Польские стрелки собирают деньги для белоруса, который стрелял в офисе в Гдыни

Сообщество гданьских стрелков утверждает, что белорус применил оружие легально – и хочет помочь коллеге, который потерял работу после происшествия, сообщает «Белсат».

Степан Свидерский живет в Польше более 10 лет. Он учился в Польше по программе Калиновского, потом работал в гдыньском офисе международной корпорации Thomson Reuters.

Как сообщалось ранее, 14 ноября Свидерский пришел на работу после занятий в тире. При нем было длинноствольного оружие, а также пистолет «Глок», причем мужчина имел разрешение на его ношение.

По одной из версий, кто-то из присутствующих в офисе попытался вырвать пистолет у Свидерского, после чего прозвучало два выстрела. В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция задержала Свидерского.

Прокурор обвинял Свидерского в попытке убийства и просил суд арестовать белоруса на три месяца. Суд, однако, не удовлетворил эту просьбу и выпустил Степана.

Стрелки спортивного клуба «Ardea» утверждают, что хотя стрелял Свидерский – это он пострадавший: сначала его атаковали и забрали легальное оружие, а потом лишили доброго имени.

«К сожалению, он стал жертвой рокового стечения событий», – пишет сайт «Ardea».

«После попытки сохранить оружие и защитить себя от физического нападения, его обвинили в попытке убийства. Мы все знаем, что это абсолютная чушь. Суд не оставил сухого места на требовании прокуратуры, отказываясь арестовать Степана и выпуская его на свободу», – говорится в заявлении.

Клуб организовал через интернет сбор денег для Степана – для оплаты адвоката и просто на жизнь.

«То, что случилось со Степаном, могло случиться с каждым из нас, – пишет клуб. – Мы ежедневно ходим с оружием, кто-то может попробовать его забрать – а мы имеем обязанность этого не допустить».

Дело Степан Свидерского широко освещали белорусские медиа. Белорусское телевидение представило его как опасного вооруженного оппозиционера.

В 2006-м Свидерский выехал из Беларуси по программе Калиновского.