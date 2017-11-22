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Общество
22.11.2017
Еврорадио
Военный эксперт: «Если освободить от службы одного ребенка в семье, его придется кем-то заменять»

Александр Лукашенко предложил освободить от срочной службы в армии юношей, которые являются единственными детьми в семье. Он напомнил, что такая практика существовала раньше. «Надо проанализировать эту практику. Это единственный сын, единственная опора, надежда», — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

«Такой подход не является чем-то новым в мировой практике, — комментирует военный эксперт Александр Алесин. — Например, у казаков серьгу носил единственный сын у родителей. Когда отбирали людей для выполнения особо опасных заданий, казаков с серьгами не брали. То есть так было сразу видно, кто единственный в семье, кто нет. Поэтому ничего неожиданного в этом решении нет».

По мнению эксперта, такое нововведение отнюдь не свидетельствует об официальном признании разгула дедовщины в армии и из-за этого серьезной опасности для жизни солдат.

«Даже работа строителя, водителя, милиционера связана с определенным риском, — объясняет Александр Алесин. — Служба в армии при этом значительно более опасна, так как люди имеют дело с боевой техникой, оружием, оборудованием, которые потенциально опасны. Кроме того, добавляются учения с боевой стрельбой, с применением реальных боеприпасов, десантирование с самолетов, вертолетов, прыжки с парашютом — все это является мероприятиями потенциально опасными. Поэтому и военная служба является потенциально опасной, и этого никто не скрывает».

Чтобы освободить от срочной службы единственного ребенка в семье, парламенту достаточно внести поправку в существующий закон «О воинской обязанности и военной службе». А точнее пополнить список тех, кто освобождается от воинской службы, этой группой граждан. Таким образом Беларусь может прийти к сокращению количества солдат и перераспределению высвобожденных средств на техническое обновление армии.

«Такой сценарий маловероятен, — говорит Александр Алесин. — Все-таки количество белорусской армии является очень важным аргументом в наших отношениях не только с Западом, но и с нашими союзниками, в первую очередь, с Россией. Для того, чтобы позиция Лукашенко была весомой и солидной, он все же пожелает сохранить армию в довольно значительном количестве по европейскому масштабу. Это будет его козырь во взаимоотношениях со всеми соседями».

Но кем заменять тех, кто не пойдет служить? Один из возможных вариантов — отмена некоторых пунктов закона, которые дают отсрочку от воинской службы. Правда, что из списка может быть вычеркнуто, предсказать сложно. Другой вариант добора солдат, по мнению военного эксперта, — изменение правил службы в резерве.

«Сейчас люди, занимающие важные посты, являются ценными специалистами, спортсменами, артистами, музыкантами и так далее, проходят службу не по призыву, а в резерве, — продолжает Александр Алесин. — То есть за свою службу они должны несколько раз посетить военные сборы и получить военно-учетную специальность. После чего они сразу отправляются в запас. То есть, скорее всего, количество юношей, которых распределяют на службу в резерв, будет сокращено. Других вариантов я не вижу. Показатели здоровья и демографическая ситуация в стране пока не позволяют без ущерба для армии отказаться от призыва единственных детей в семье».

 
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