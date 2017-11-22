Видеофакт. Перестрелка во время захвата грабителя банка в Могилеве

Появилось видео захвата грабителя, когда тот пытался скрыться с деньгами на машине с места преступления. В конце видео мужчина стреляет прямо в лобовое стекло машины, в которой ведется запись происходящего.

Видео появилось в паблике «Могилев live».

Напомним, ограбление банка произошло вчера днем в Могилеве. Взяв в заложники сотрудника милиции, он пытался скрыться на автомобиле, отстреливаясь от преследовавших его силовиков.

В результате перестрелки преступник был ранен и задержан. Им оказался 28-летний гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Беларуси. В сентябре он приехал в Могилев к матери. После задержания мужчина не называл своих данных, а только просил: «Убейте меня. Не хочу сидеть в тюрьме», рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело за захват заложников. Обстоятельства дела устанавливают.

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