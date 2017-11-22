Как Кочановой повернуть власть лицом к народу? Эксперты оценили и дали пошаговую инструкцию

Политик и обозреватель рассказали «Салідарнасці» о том, можно ли вернуть доверие белорусов к местным властям.

Ежедневно в Администрацию президента поступает до 200 обращений граждан. И хоть за последние десять лет их количество сократилось почти в два раза (с 40412 в 2006-м до 24291 в 2016-м), речь все еще идет о тысячах писем.

Большую часть обращений составляют сообщения о проблемах, решение которых находится в компетенции местных властей. Учитывая эти факты, неудивительно, что глава Администрации ежемесячно напоминает районным и городским властям о необходимости чаще встречаться с людьми и вникать в их проблемы.

За десять месяцев этого года Наталья Кочанова не менее десяти раз призывала местную вертикаль «искать новые подходы в работе с обращениями граждан». В конце октября власти объявили о создании единого банка данных обращений граждан — «чтобы запрос не возвращался к тому, кто уже позволил себе отписку».

О корнях проблемы нарушенных связей между простыми белорусами и местными властями, а также о перспективах ее решения, «Салідарнасці» рассказали политический обозреватель Александр Класковский и один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Александр Класковский: Сама система белорусской власти порочна – у нас нет самоуправления, децентрализации

Фото Радыё Свабода

— На мой взгляд, понятно это желание администрации президента и верхних этажей власти все-таки передвинуть вниз по вертикали решение повседневных бытовых вопросов. И я думаю, что эта политика стала особенно четкой и целенаправленной после так называемых «дармоедских» протестов.

Потому что они были вызваны в том числе и невниманием нижнего звена вертикали к нуждам этих людей, и которые оказались предоставлены сами себе.

Тут надо отдать должное — власть проявила определенную гибкость. Стала реализовывать лозунг «Дойти до каждого», известный еще с советских времен. Участникам протестов потом звонили, приглашали в исполкомы и старались вникнуть в проблемы и как-то помочь трудоустроиться.

И все же эти усилия, хоть Наталья Кочанова и другие раз за разом об этом повторяют, будут иметь ограниченный эффект. Ведь сама система белорусской власти порочна в том плане, что у нас нет самоуправления, децентрализации.

В свое время Александр Лукашенко, стремясь все жестко подчинить себе, создал такую систему, когда нижние звенья вертикали отвечают не перед народом, а перед более высоким начальством и ним лично.

Специфика этого персоналистского режима заключается в страхе отдавать хоть какую-то символическую часть власти на другие этажи и включать гражданскую активность.

На Западе местные сообщества выбирают мэров и других руководителей самоуправления. У нас, к сожалению, этого нет. Хоть пресса и любит называть местных руководителей мэрами, на самом деле они ими не являются, так как их никто на эти должности не выбирает.

Система, при которой руководители нижнего звена смотрят исключительно вверх, в сторону вышестоящего начальства, — глуха к нуждам простого человека. Еще с советских времен у народа появилась уверенность в том, что если напишешь наверх, то высокий начальник разберется, даст указание и внизу забегают.

Отдельный вопрос — круговая порука местного начальства. Когда, как правило, вертикальщик дружит и с прокурором, и с местным начальником милиции и т.д. И в такой ситуации простому человеку трудно найти правду, если его кто-то обидел, поскольку действует принцип «рука руку моет».

Власть пытается шевелиться, но эффект, повторюсь, будет ограниченным. И предстоящие в феврале 2018-го местные выборы вряд ли что-то здесь изменят по двум причинам. Оппозицию вряд ли пустят, разве что сделают небольшие вкрапления за счет умеренных оппозиционных кандидатов. Плюс сами местные советы практически не имеют реальных полномочий.

Андрей Дмитриев: Люди приносят тонны отписок от чиновников

— Так случилось потому, что люди годами знали: если хочешь решить проблему — пиши президенту. Это изъян выстроенной у нас системы, в рамках которой все вопросы решаются наверху, а все остальные должно просто исполнять.

Поэтому и нет инициативы на местах. Местная власть, как правило, ждет указаний сверху, не решая их, а часто просто игнорируя, если нет конкретных указаний от вышестоящего руководства.

Безусловно, эту задачу нужно решать. И на выборы мы идем как раз с лозунгом «Повернуть власть лицом к людям». Как это сделать?

Возможно, Наталья Кочанова и сама это понимает, но не может сказать. Но ведь понятно, что простым приказом тут ничего не изменишь. Все равно нужно постепенно менять систему, в которой большинство местных вопросов должно разрешаться на месте.

В первую очередь, местным властям нужно дать больше полномочий и финансов. Пока существует вертикаль, и главным является тот, кто стоит выше, а не люди, находящиеся за спиной у чиновника, ничего не изменится. Чтобы менять систему как таковую, нужно расширять полномочия местного самоуправления, нужно безусловно идти постепенно к выборам мэров.

Иными словами, нужно повышать роль самого общества и дать ему право на самостоятельные решения, которые могут и не нравиться центру. И вот тогда мы шаг за шагом изменим ситуацию.

Нужно расширять возможности и полномочия местных советов и их депутатов. Чтобы они стали активными участниками местной политической жизни, а не формальными клубами региональной элиты, каковыми они сегодня являются.

Сегодня представители аграрной, промышленной, силовой элиты через местные советы координируют свои интересы. Но теперь в советах нет представителей общества в широком смысле этого слова. И эту ситуацию нужно исправлять. Поэтому мы сегодня говорим, что главным результатом этих выборов должно стать появление альтернативы на местах.

Думаю, мы постепенно придем к тому, что местные советы будут усиливать свое влияние в политической системе. Иначе когда нужно будет поправить забор, мы по-прежнему будем писать президенту.

Поэтому мы и говорим: дайте нормальные условия для функционирования общества частников, создайте реальное самоуправление. Дайте возможность активным людям (я не говорю здесь только об оппозиции), бизнесменам, стать депутатами местных советов. Повышайте их роль в политической жизни.

Все это вместе шаг за шагом приведет к тому, что у людей снова вернется доверие к местной власти. Они почувствуют себя теми, кто решает проблему.

А когда сегодня ко мне обращаются люди с вопросами о дороге, детской площадке или каким-то очередным капремонтом, при этом показывая тонну бумажных отписок чиновников, становится ясно, что такими методами проблему не решить. Чья бы фамилия при этом не звучала.