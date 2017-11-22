В МВД Украины заявили о побеге главы ЛНР Плотницкого в Россию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий покинул Луганск и в настоящее время находится в России.

Об этом написал в своем Facebook глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Руководитель подразделения украинских правоохранителей отметил, что узнал об этом от своих источников.

«Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь «Плотва» Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга», — написал Шевченко в социальной сети.

Также об отъезде Плотницкого в Россию сообщает «УСН-1492news» со ссылкой на украинского журналиста Сергея Иванова, которому, в свою очередь, об этом также рассказали источники. По словам журналиста, глава ЛНР оставил свою семью в Воронеже, а сам переместился в приграничный город Донецк в Ростовской области.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий отправил министра внутренних дел Игоря Корнета в отставку «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». Но тот уходить отказался. Ночью на сайте республиканского министерства внутренних дел было обнародовано открытое обращение к главе ЛНР сотрудников МВД, которые выступили в защиту министра.

Во вторник центр Луганска заняли вооруженные люди в камуфляжной форме без знаков различия. Они заблокировали доступ к некоторым правительственным зданиям. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, также были перекрыты подъезды автотранспорта к зданиям министерства внутренних дел и администрации ЛНР.

Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в его конфликте с Плотницким

Кремль в конфликте Игоря Плотницкого и уволенного им главы МВД ЛНР встал на сторону последнего, рассказал источник РБК в окружении Владислава Суркова.

Как сообщила программа «Вести», выходящая на единственном госканале ЛНР, автоматчики «получили приказ из министерства внутренних дел блокировать улицу и не выпускать никого».

Затем в эфир вышел ​репортаж о конфликте Плотницкого с Корнетом, в котором министра и его «незаконные приказы» критиковали депутаты Народного совета — высшего законодательного органа ЛНР. После этого телеканал перестал работать. Сотрудники МВД обесточили район, где находится телецентр, поскольку информация на ГТРК подавалась «однобоко» и канал полностью выражал позицию Плотницкого», объяснила РБК председатель общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова.

К вечеру 21 ноября телеканал «Луганск 24» по-прежнему не начал работу.

Днем Корнет через сайт официального агентства республики — Луганского информационного центра заявил об аресте трех должностных лиц из руководства ЛНР и опроверг информацию​ о своей отставке. Он связал попытку своего увольнения с действиями директора гостелевидения ЛНР Анастасии Шуркаевой, главы администрации Плотницкого Ирины Тейцман и начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова. Корнет обвинил их в мерах «по дискредитации» МВД ЛНР, когда ведомство обнаружило доказательства их преступной деятельности».

Шуркаеву Корнет обвинил в причастности к «деятельности украинских спецслужб», а фигуры Тейцман и Селиверстова связал с «инсценировкой в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР». Корнет уверил, что в ночь на 21 ноября предоставил доказательства этого Плотницкому, который, по его словам, распорядился арестовать Шуркаеву, Тейцман и Селиверстова и возбудить против них уголовные дела.

Менее чем через час глава ЛНР опроверг все эти заявления. На своем официальном сайте Плотницкий подтвердил отставку Корнета, обвинил его в попытке дестабилизировать ЛНР и уверил, что оснований для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова нет. Глава самопровозглашенной республики заверил, что держит под контролем ситуацию в городе и скоро она разрешится.

К вечеру официальные ресурсы МВД ЛНР сообщили, что заявление Плотницкого «распространили представители деструктивных сил, причастных к работе на украинские спецслужбы и олигархические кланы».

Давний конфликт

Игорь Плотницкий давно конфликтует с силовым блоком республики. В октябре 2015 года после ареста министра топлива и энергетики ЛНР Дмитрия Лямина он временно отстранил от должности главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника, который вместе с Корнетом был инициатором ареста Лямина.

В августе 2016 года произошло покушение на Плотницкого, его машина была подорвана, он получил тяжелое ранение. Плотницкий обвинил республиканские спецслужбы в бездействии, а в сентябре заявил о предотвращенной попытке переворота в ЛНР, намекнув, что у его внутренних врагов, возможно, были покровители в России. Подозреваемого в причастности к заговору бывшего премьера республики Геннадия Цыпкалова нашли задушенным в камере после задержания. К тюремному сроку был приговорен замкомандующего управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

При этом Игорь Корнет в своем обращении во вторник, 21 ноября, назвал Цыпкалова своим «боевым товарищем» и обвинил прокуратуру ЛНР в фабрикации уголовных дел при расследовании прошлогодней попытки госпереворота.

21 октября 2017 года на расширенном заседании Народного совета депутаты обвинили Корнета в незаконном завладении чужим имуществом. Министр в ответ отчитался об успехах в МВД и объявил, что именно эффективная работа ведомства является причиной провокаций со стороны проукраинской «пятой колонны» или людей, не понимающих всей сложности работы силовиков в нынешних условиях.

9 ноября, в канун Дня работника внутренних дел, как сообщала ГТРК ЛНР, глава республики лично прибыл выселять министра Корнета из коттеджа, который тот самовольно занял в разгар боевых действий в Донбассе.

«Последний шанс»

Это не первый внутренний конфликт на территории республик, что ставит под сомнение вопрос управляемости самопровозглашенных территорий. Политический кризис в республике — это «процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы», сообщил РБК источник в Кремле, близкий к Владиславу Суркову — помощнику президента России и неформальному куратору самопровозглашенных республик Донбасса в кремлевской администрации. По словам собеседника РБК, Кремль встал на сторону Корнета в этом конфликте, но ​Плотницкого от власти пока отстранять не будут.

Эти же сведения подтвердил другой источник РБК, близкий к администрации президента.

«Если Донецк достаточно независим от Кремля и, по сути, их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние», — пояснил РБК близкий к помощнику президента источник.