«Это благодаря плану товарища Русого рабочий химзавода убился в коровнике»

Вытянет ли сельское хозяйство план «три по тысяче»?

В правительстве прописали план развития аграрной отрасли до 2020 года, который с легкой руки вице-премьера Михаила Русого получил название «три по тысяче».

— На каждого жителя страны будет приходиться по 1000 литров молока в год, по тысяче килограммов зерна и по тонне картофеля, — пояснил вице-премьер. — Этого реально достичь. А увеличение объемов производства принесет в страну дополнительные деньги.

Оправдан ли оптимизм Русого и надо ли вообще белорусам столько продовольствия?

Экономист Михаил Залесский увидел в программе правительства отголоски коммунистических методов. По его мнению, вопрос не в том, сколько производить, а как. В качестве примера он приводит Австрию.

— Знаете, сколько зерна собирают на человека эти австрийцы? Полтонны. И у них и коровкам хватает, и свинкам, и австрийцам с австрийками, еще и остается. Они и лес так режут аккуратно, и все остальное делают с умом, — поясняет эксперт. — Что же касается Беларуси, то у нас граница продовольственной безопасности по зерну 320 кг.

Михаил Залесский напомнил, что еще князь Всеслав Чародей сделал попытку определить границу продовольственной безопасности.

— Князь выдал два таких больших постановления по сельскому хозяйству. Первое: чтобы кидали раз в три года пуд гноя на квадратную сажень. Второе, чтобы приходилось не менее 20 пудов жита на каждого человека в год, — отмечает эксперт. — А в энциклопедии Брокгауза и Эфрона мы можем прочитать, что в Речицком повете сельчанин, у которого было 10 коров, считался бедным. В среднем было по 30 коров на хозяйство. Это было в 1900-м году! До того, как победила Великая Октябрьская социалистическая революция. Только в те времена знали, что делать с этим молоком.

Сейчас, считает экономист, планы правительства мало осуществимы. Даже сегодня в отрасли ощущается нехватка людей, которые могли бы производить продовольствие в таком объеме. По крайней мере, при существующей системе и подходах к сельскому хозяйству.

— Русый почему-то не сказал, кто это все будет делать. У нас каждый четвертый занятый в сельском хозяйстве — алкоголик. А почему? Потому что это не собственник. Это не человек, который распоряжается продуктами своего труда, — поясняет экономист. — И это благодаря плану товарища Русого рабочий химзавода упал и убился в коровнике. Такое у нас положение в сельском хозяйстве, что детей душат автомобилями на картошке, а с крыш падают люди, которые к этому сельскому хозяйству никакого отношения не имеют. Много людей с химзавода упали с крыши в Румынии, Швеции, Болгарии, Греции или в Штате Мичиган? А сколько детей в США, выгнав из школы, задавили на уборке картошки?

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