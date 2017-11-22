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Скандалы
22.11.2017
Салiдарнасць
СМИ узнали о сути претензий французских силовиков к «очень уважаемому человеку»

С которым раньше поссорился Лукашенко.

Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, со ссылкой на Bloomberg пишет РБК.

Агентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что следствие «сконцентрировалось» на «покупке элитных резиденций на Лазурном берегу через фиктивные компании». Они, по мнению следователей, позволили Керимову снизить объем налогов, ​которые он должен был бы выплатить в казну Франции.

Керимова задержали из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов за имущество, которым он «владеет на французской Ривьере», заявил знакомый с делом источник Financial Times.

Юридическая компания ​Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, представляющая интересы российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова, подтвердила Bloomberg его задержание, однако отказалась от последующих комментариев по телефону, ссылаясь на конфиденциальность. В юрфирме отметили, что Керимов «очень уважаемый человек», а также выразили уверенность в том, что «он одержит верх» в этом деле.

Сенатор от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов был задержан накануне, 20 ноября, в аэропорту Ниццы, однако известно об этом стало лишь на следующий день. Во французской прокуратуре заявили, что Керимов подозревается в уклонении от уплаты налогов. Как рассказали РБК в посольстве России во Франции, Керимова задержали поздно вечером 20 ноября по прибытии из Москвы. Сотрудник дипломатической канцелярии в Марселе, по словам пресс-атташе Анны Шлычковой, добился встречи с Керимовым.

В российском МИДе, комментируя задержание сенатора, напомнили, что у Керимова есть дипломатический паспорт, который обеспечивает ему иммунитет «от принудительных действий на территории других государств».

В российском МИДе, комментируя задержание сенатора, напомнили, что у Керимова есть дипломатический паспорт, который обеспечивает ему иммунитет «от принудительных действий на территории других государств».

Согласно данным Forbes, Керимов входит в список 200 богатейших бизнесменов России, его состояние журнал оценивает в $ 6,3 млрд (21-е место в рейтинге). Семья бизнесмена владеет компанией по добыче золота «Полюс», а также контролирует аэропорт Махачкалы.​

В марте 2017 года местное французское издание Nice Matin писало, что на вилле Hier на юге Франции прошли обыски. В числе прочего полицейские нашли счет от драпировщика на € 580 тыс.

Издание утверждало, что этот счет может быть доказательством того, что сама вилла «принадлежит Сулейману Керимову».​ Помощник сенатора Алексей Красовский в ответ на это заявил, что Керимов не владеет недвижимостью за рубежом.

Для российской общественности Керимов известен своей любвеобильностью. В прошлом ходили слухи о его романах с Натальей Ветлицкой, Тиной Канделаки, Анастасией Волочковой, Олесей Судзиловской…

В Беларуси с недавних пор имя российского олигарха в списке богачей, которые «мешают или мешали» жить Александру Лукашенко. Напомним, отношения белорусского официального лидера и крупного бизнесмена, который в 2013 году владел «Уралкалием», обострились после того, как российское предприятие неожиданно вышло из альянса с «Беларуськалием».

Мировые цены на калий после этого стремительно снизились, а в проигрыше осталась Беларусь, которая недополучила миллионы долларов калийной прибыли.

Именно после этого последовал арест тогдашнего менеджера «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который больше года пробыл в заключении – сначала в белорусской, а затем в российской тюрьме. Сулейман Керимов же был вынужден продать свое калийное предприятие, чтобы уладить конфликт с руководителем Беларуси.  

 
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