Романчук: «Такое ощущение, что наше правительство — общество хиромантов-любителей»

Поможет ли обновленная версия скандального декрета о «тунеядцах» обеспечить работой полмиллиона белорусов?

Глава Администрации президента Наталья Кочанова на совещании у главы государства 21 ноября признала, что в стране серьезная ситуация с безработицей. Она пообещала «практически завтра» представить президенту новую концепцию декрета № 3 и назвала число безработных в стране — порядка 500 тысяч человек. Эти данные, по словам Кочановой, предоставлены облисполкомами.

Также глава администрации президента привела статистику: за рубежом работают 97,6 тысяч белорусов.

— Не найдя здесь работы, они просто уезжают. Надо точечно рассматривать каждый регион. Например, Столин — там нет просто работы сегодня. Значит, надо думать, какие открывать производства и какие создавать рабочие места: и высокопроизводительные, и невысокопроизводительные — рабочие места должны быть, — подытожила Кочанова.

Приведенные Кочановой данные о безработице расходятся с официальными данными Белстата. Почему эти люди не становятся на учет в службу занятости?

— Белстат и правительство ссылаются на то, что называется официальной безработицей. Этот показатель у нас лишен всяческого смысла, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. — Он не имеет ничего общего с ситуацией на рынке труда, которую ярко охарактеризовала сама Кочанова, говоря о полумиллионе человек без работы.

Экономист полагает, что и эта цифра не вся правда.

— По данным других источников, порядка 700-800 тысяч человек являются сегодня лишними в экономике. Это не только конъюнктурная безработица, которая образовалась в результате временного сокращения спроса. Это структурная безработица на тех предприятиях, которые давно отстали, отжили и не соответствуют требованиям рынка.

Это очень серьезная проблема. Деньгами ее не решишь, кредитами не откупишься. Должны создаваться совершенно другие условия, чтобы предприниматели — инвесторы внутренние и внешние — предложили свои варианты производства товаров и услуг.

«Либо «вертикаль» не понимает, что происходит, либо есть пятая колонна внутри органов власти, которая сознательно раскачивает лодку»

Ярослав Романчук подчеркивает, что полмиллиона человек, о которых говорит Кочанова, – это не тунеядцы, а люди, которые остались без работы.

— Далеко не все они получат черную метку «тунеядец». У кого-то будет огород, дача, фиктивные справки появятся. Опять-таки людям в подвешенном состоянии еще и говорить, что вы будете полностью оплачивать коммуналку, это просто приводить в состояние политической ярости сотни тысяч человек по всей стране, — считает экономист. — Либо «вертикаль» не понимает, что происходит, либо есть пятая колонна внутри органов власти, которая сознательно раскачивает лодку.

Эксперт подчеркивает, что власти привыкли обеспечивать экономический рост и решать проблему занятости— на бумаге.

— На бумаге созданы рабочие места, на бумаге нет безработных. Мы так определили безработицу, что туда максимум 1% записывается. Ну и чиновники отчитываются, что у нас самая низкая безработица в мире.

Это зализывание перед вышестоящим начальством убивает время и приводит к поеданию ресурсов, которые мы каждый год берем. В следующем году нам нужно будет 3,7 млрд долларов заплатить за обслуживание по внешним долгам — порядка 80 % ВВП. Сумма очень большая, которая и является одним из тормозов экономического развития.

Романчук уверен, без системных структурных рыночных реформ, без резкого расширения доли частного сектора и без решительной приватизации проблему безработицы в Беларуси не решить.

— Это все равно что третью стадию рака, граничащую с четвертой, пытаются лечить аспирином и травками. Такое ощущение, что наше правительство — общество хиромантов-любителей, которые решили при помощи чар и заговоров на ладони решить проблемы безработицы и структурные проблемы в экономике. Притом, что эти проблемы они сами создавали на протяжении последних 20 лет.