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Политика
21.11.2017
TUT.BY
МИД Беларуси расценивает высылку белорусского дипломата как недружественный шаг Киева

В ведомстве сочли это решение безосновательным.

Об этом заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк сообщил TUT.BY, комментируя решение украинских коллег.

— Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева, — отметили в МИД.

21 ноября Украина выслала из страны белорусского дипломата в ответ на объявление советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова персоной нон грата. В МИД Украины отметили, что это решение было принято по принципу взаимности. При этом в украинском ведомстве не уточнили фамилию высланного дипломата, а также его должность. В то же время, по традиции, «ответные действия» предусматривают высылку дипломата с аналогичной должностью.

Напомним, 20 ноября стало известно, что Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова из-за «дела украинских шпионов». Как рассказал TUT.BY посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, украинский дипломат покинул территорию Беларуси по просьбе Минска «после 25 октября».

По информации КГБ Беларуси, украинский журналист Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Шаройко обвинили в шпионаже, а он дал признательные показания о том, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием.

Деятельность Шаройко в Беларуси, по словам представителя КГБ, координировал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника посольства Украины. Его объявили персоной нон грата.

 
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