В гомельском СИЗО умер иностранец

В гомельском СИЗО № 3 умер гражданин Сербии. Мужчина содержался под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, инцидент произошел еще 15 ноября.

Известно, что умерший — гражданин Сербии, ему было 54 года. В СИЗО он находился по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Причина смерти не называется. По данному факту Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку.