Диктатор из Зимбабве ушел в отставку. Парламент танцует

Спикер зачитал зимбабвийским парламентариям письмо Роберта Мугабе, в котором тот сообщает о «немедленной и добровольной отставке». Услышав это, члены парламента стали аплодировать и танцевать, пишет Associated Press.

#Zimbabwe BREAKING: I'm in Harare now, cars are hooting. ZANU PF Flags in the air. The mood is unbelievable #sabcnews pic.twitter.com/m6mwuXxJ2A