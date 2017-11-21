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21.11.2017
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Диктатор из Зимбабве ушел в отставку. Парламент танцует

Спикер парламента Зимбабве заявил, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной 37 лет, ушел в отставку.

Спикер зачитал зимбабвийским парламентариям письмо Роберта Мугабе, в котором тот сообщает о «немедленной и добровольной отставке». Услышав это, члены парламента стали аплодировать и танцевать, пишет Associated Press.

15 ноября группа военных из высшего командования армии Зимбабве захватила власть в стране и посадила президента Роберта Мугабе под домашний арест. Это произошло вскоре после отставки вице-президента Эммерсона Мнангагвы, которого называли одним из двух вероятных преемников Мугабе. Вторым считалась жена президента Грейс Мугабе. Где она находится сейчас — под домашним арестом вместе с мужем или за границей — точно не известно.

Военные призвали не расценивать события 15 ноября как военный переворот. Они пытались убедить Роберта Мугабе уйти в отставку, однако он отказался, заявив, что не подвергает сомнению свой статус главы государства и правительства. Тогда Мугабе сместили с поста лидера правящей партии, после чего парламент начал процедуру его импичмента.

93-летний Мугабе управляет Зимбабве с 1980 года. Это старейший глава государства на планете и один из самых долго правящих президентов в Африке. Мугабе пришел к власти как один из героев войны за независимость Зимбабве. За 37 лет его правления экономика страны пришла в упадок, а сам он превратился в одного из самых узнаваемых диктаторов в мире.

Взлёт и крах одного президента в фотографиях

 
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