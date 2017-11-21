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21.11.2017
15-летняя бобруйчанка помогла задержать педофила

В прошлом году 15-летняя Маргарита познакомилась на сайте знакомств с 28-летним Сергеем. Она свой возраст не скрывала, но мужчина стал делать ей непристойные предложения.

Маргарита «игру» поддержала, пригласила поклонника в Бобруйск, а здесь передала его в руки правоохранителей. Сейчас мужчина находится в колонии.

Маргарита рассказала «Вечернему Бобруйску» о том, как все происходило, и что ее заставило пойти на такой поступок.

– Меня всегда шокировали истории о том, как взрослые люди совращают детей. Это так низко. Я прочитала, что в России сами дети и подростки ловят педофилов, есть даже специальные движения и группы. И решила попробовать.

Маргарита зарегистрировалась на сайте знакомств mamba.ru. Хотела указать в анкете свой реальный возраст, но администраторами установлено ограничение: с 18 лет. Тогда она добавила пару лет. На странице девушка разместила фотографию только своего лица, чтобы специально не провоцировать «охотников».

В тот же день получила сообщение от 28-летнего Сергея из Пуховичского района Минской области: «Ты такая хорошенькая, ты мне нравишься».

Маргарита сразу предупредила, что ей 15 лет, что учится в школе. Сергея это не остановило.

– «Ого, масенькая))). По фото и не скажешь», – написал мужчина. – «Как у тебя на личном?».

Постепенно перевел разговор на интимные темы. Спросил, был ли в ее жизни секс, какое белье на ней надето. Выслал свои интимные фотографии и попросил девушку сделать то же самое. Маргарита фото не отправила, отвечала сдержанно. Через несколько дней Сергей попросил у девушки номер ее телефона, по вечерам начал звонить ей. Через неделю он предложил встретиться в Бобруйске и заняться сексом. А чтобы девушка не боялась, пообещал купить вино и презервативы. Маргарита согласилась. В условленный день пошла на вокзал встречать его. Для подстраховки взяла своего друга и двух его товарищей.

Они встретились у магазина «Мартин», недалеко от вокзала. Поклонник купил в магазине вино, они зашли во двор и присели у подъезда на скамейку. Друзья Маргариты, сидевшие рядом, подошли к ним.

– Ты знаешь, сколько ей лет? Она же тебе писала об этом! – обратился один из парней к Сергею.

Мужчина оттолкнул его и бросился бежать, ребята – вдогонку. Мужчина бежал по путям, поймали его только на улице Орджоникидзе у горгаза. Парни позвонили  милицию и сказали «Мы словили педофила».

Правоохранители задержали Сергея, изучили его переписку в мобильном телефоне. Снимки, которые он рассылал разным девушкам, были направлены на искусствоведческую экспертизу. Она подтвердила, что снимки относятся к порнографическим материалам.

В отношении Сергея возбудили уголовное дело часть 2 статьи 343 (Изготовление и распространение порнографических материалов или их рекламирование заведомо несовершеннолетнему) и началось расследование.

Позже добавилась еще одна статья 169 часть 1 (Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Суд вынес Сергею приговор: 2 года лишения свободы в условиях общего режима.

Стоит отметить, что Сергей официально женат, но с женой не проживал. Причиной их ссоры стала именно его переписка с малолетними, о которой жена узнала.

А в практике Маргариты это единственный случай охоты на педофила. К каким-либо группам она не относится, действовала по своей собственной инициативе.    

 
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