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Скандалы
21.11.2017
Ирина Домарацкая, Ганцавіцкі час
В Ганцевичском районе школьница забеременела от физрука

Об этом стало известно на прошлой неделе, когда девушка прошла осмотр у гинеколога, который констатировал 28 недель беременности.

После осмотра девятиклассницу одной из школ Ганцевичского района положили на обследование в райбольницу, а её друга в понедельник 13 ноября уволили с работы.

Интересное положение 14-летней Риты* начали замечать учителя в школе, но девочка старалась одеваться в свободную одежду и скрывала растущий животик.

– Сама девочка добрая, активная, средней успеваемости, но достаточно скрытная, – говорит учитель.

Рита заметно похудела, выглядела иногда бледной и любила часто перекусить. Учителя интересовались у Риты, не заболела ли она. На прошлой неделе в частной беседе школьница призналась классному руководителю, что беременна. Тогда отец школьницы отвез дочь к врачу.

У Риты есть родители и младшая сестра. В семье были проблемы, поэтому девочки состояли на учете, как находящиеся в социально опасном положении и два раза направлялись на проживание в Ганцевичский социальный приют, где проводили по полгода. Рита активно посещала спортивные тренировки.

После окончания учебного года Рита не охладела к спорту и часто проводила время с учителем физкультуры, который на десять лет старше ее. В деревне знали, что молодой мужчина проявлял интерес к девочке и нередко заглядывал в гости к ученице, подвозил на автомобиле Риту вместе с её мамой, которая не запрещала приходить в их дом.

Администрация школы проводила профилактические беседы по поводу прекращения тесного общения с ученицей, но мужчина остался при своём мнении. Коллеги положительно характеризуют учителя физкультуры. Говорят, что он спокойный, из хорошей семьи. Но чувства и взаимоотношения дали плоды.

В телефонном разговоре с корреспондентом «ГЧ» Геннадий* был немногословен. Он не отрицал сам факт взаимоотношений и подтвердил, что будущий ребёнок его.

Осознавая, что его поступком заинтересуются работники правоохранительных органов, мужчина сказал, что сожалеет, что так получилось: «Не знаю, что будет... Думаю создавать семью и растить ребенка».

На этой неделе в Следственный комитет вызывали работников школы. Как пояснил начальник Ганцевичского районного отдела Следственного комитета Егор Килат, по данному факту проводится проверка.

- Если будет установлено, что достоверно было известно совершеннолетнему человеку о том, что его партнёр несовершеннолетний, будет заведено уголовное дело, – пояснил Егор Сергеевич.

В настоящее время девочка находится в районной больнице. По словам врача-гинеколога, девушка чувствует себя хорошо

* По этическим причинам имена изменены

 
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